В Тверской области ремонтируют дорогу к экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области идет ремонт дороги Ржев-Сухуша, по которой поедут участники Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

На совещаниях по подготовке к проведению экспедиции профильным министерствам региона было поручено улучшить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий, комплексную безопасность и медицинское обслуживание.

По направлению Ржев-Сухуша уже проведен ремонт более 3,5 тыс. кв. метров дороги. Здесь запланировано восстановить еще 7 тыс. кв. метров изношенных слоев асфальта. Работы будут продолжены на текущей неделе при наступлении подходящих погодных условий.

Кроме того, в Ржевском районе приводят в порядок участки дорог первого класса Тверь-Ржев и Осташков-Селижарово-Ржев. ООО «Ржевское ДРСУ» ведет ямочный ремонт и заделку трещин. Работы практически завершены. По контракту с этой компанией в Ржевском, Зубцовском и Старицком районах планируется восстановить около 70 тыс.кв. метров дорожных покрытий.