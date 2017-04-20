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В Тверской области ремонтируют дорогу к экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

20 Апреля 2017 09:34
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В Тверской области идет ремонт дороги Ржев-Сухуша, по которой поедут участники Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

На совещаниях по подготовке к проведению экспедиции профильным министерствам региона было поручено улучшить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий, комплексную безопасность и медицинское обслуживание.

По направлению Ржев-Сухуша уже проведен ремонт более 3,5 тыс. кв. метров дороги. Здесь запланировано восстановить еще 7 тыс. кв. метров изношенных слоев асфальта. Работы будут продолжены на текущей неделе при наступлении подходящих погодных условий.

Кроме того, в Ржевском районе приводят в порядок участки дорог первого класса Тверь-Ржев и Осташков-Селижарово-Ржев. ООО «Ржевское ДРСУ» ведет ямочный ремонт и заделку трещин. Работы практически завершены. По контракту с этой компанией в Ржевском, Зубцовском и Старицком районах планируется восстановить около 70 тыс.кв. метров дорожных покрытий.

 

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Метки: ремонт дорог ржевский район
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Комментарии (5)

  • Toad 
    Вот что за..., ремонтируют дороги только по случаю, экспедиция нужно дорогу сделать, царь едет нужно сделать дорогу и закрыть фасады развалин брезентом. (хотя в Твери вроде не помню такого, про брезент на развалинах)
    20.04.2017 09:45
    0 | 4

    • BARBAdos 
      ясен перец - туда ж ТВ приедет, первые лица области, поэтому надо автобан туда забабахать, и похрен, что в другие дни кроме 9 мая трафика там может вообще никакого не будет, а соседние дороги, которые юзаются ежедневно, даже в удовлетворительное состояние не могут привести... Добро пожаловать в КНДР...
      20.04.2017 10:14
      0 | 4

      • morovavik 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
        20.04.2017 11:51
        1 | 0

  • protivvsex 
    если все оплатит МО, то и порядок.
    20.04.2017 10:34
    0 | 1

  • blkm 
    Очередная показуха . Вот к сведению строящих дороги к празднику.Тверская область, Ржевский район, дер. Гнилево. Братская могила советских воинов Количество захороненных  воинов 5710, из них известно 3132.
Данные на 1 ноября 2013 года. Хотя бы малость пригодную для проезда дорогу сделали от Ржевской трассы со стороны Успенского.  Летом только на тракторе или с трудом на внедорожнике, а в мае разве что с вертолета родственникам высаживаться.              Шефствует над захоронением ОАО "Электромеханика" , но оно-то дороги не строит.                                                    Про это захоронение не вспоминали на совещании ? Дайте ответ через ТИА, что в этом году пообещаете?
    20.04.2017 12:18
    0 | 2
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