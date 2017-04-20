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В Конаковском районе ВАЗ вылетел на встречку: в ДТП пострадали три человека

20 Апреля 2017 09:11
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Фоторепортаж

19 апреля, около 12.40 на 318 км трассы М-9 «Балтия» (Нелидовский район) 55-летний водитель Мерседес Бенц c полуприцепом Кроне двигался со стороны Риги в Москву. При повороте налево не предоставил преимущества автомашине, двигающейся по главной дороге во встречном направлении, и по касательной столкнулся с Рено Логан, под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Рено был травмирован и доставлен на скорой в больницу.

19 апреля, в 16.40 на 10 км автодороги Конаково – Дулово - Высоково Конаковского района 29-летний водитель ВАЗ-21099 двигался со стороны д. Тарлаково в направлении с. Селихово, выехал на полосу  встречного движения, где столкнулся с Пежо 207, под управлением 24-летней девушки. В ДТП пострадали трое человек: водитель и  30-летняя пассажирка ВАЗа; 44-летняя пассажирка Пежо.

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Метки: дтп сводка дтп выехал на встречную полосу дтп с фурой происшествие в Тверской области
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