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Жители Тверской области смогут увидеть в кинотеатрах новый фильм о блокаде Ленинграда

19 Апреля 2017 21:47
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4 мая 2017 года в российский прокат выходит новый художественный фильм «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина. Картину можно будет увидеть в кинотеатрах Твери.

Фильм снят при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и «Фонда Кино» и рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941-1942 годов. Картина, в событиях которой переплетаются жизнь и смерть, любовь и предательство, не только напомнит о героизме и отваге русского народа, но и откроет новые страницы истории.

Для Тверской области, где уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти о подвиге защитников Родины, премьера фильма станет значимым событием.

Как уверяют создатели фильма, картина будет интересна зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Дня Победы «Три дня до весны» станет единственной лентой, посвященной Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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Метки: фильм о блокаде Ленинграда «Три дня до весны» режиссер Александр Касаткин
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