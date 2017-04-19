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Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

19 Апреля 2017 21:03
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На известном сайте change.org опубликована петиция за полную отмену системы «Платон». Ее создатель «Объединение Перевозчиков России».

Текст петиции:

С 27 марта 2017 года автоперевозчики многих региональных союзов и ассоциаций и "Объединение Перевозчиков России" ("ОПР") начали всероссийскую стачку.

Выдвигаемые требования:

1. Полная отмена системы "ПЛАТОН" или реорганизация под транзитный транспорт с передачей государству.

2. Отмена транспортного налога (для этого есть акциз).

3. Режим труда и отдыха водителей (РТО) настроить под реалии РФ.

4. Наведение порядка на весовом контроле.

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо.

Платон коснется каждого гражданина!

1. Данный сбор войдет в себестоимость транспортировки грузов, а это, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости различных продуктов и товаров. Это скажется на народном кармане.

2. Государственное участие в системе Платон - 12,5 %, остальное - частные руки. Кроме того, государство выделяет более 10 млрд рублей ежегодно оператору Платона за его "работу". Кому в итоге платит народ и за что?

3.Сегодня это грузовые машины, завтра - легковые. В 2018 году планируется ввести плату уже с автомобилей до 3,5 тн.

Против Платона! За прозрачные законы, сборы и налоги!

На данный момент ее подписали более 6 тысяч человек. Петиция будет направлена Президенту РФ и Минтрансу.

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Метки: платон система Платон Объединение Перевозчиков России взимание платы с грузоперевозчиков
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Комментарии (10)

  • MikeH 
    Аллилуйя! На ТИА написали про протесты дальнобойщиков! Кто в лесу сдох-то, расскажете?
    19.04.2017 21:07
    0 | 7

    • Buzzer 
      Медведь?
      19.04.2017 22:12
      0 | 2

  • kudimov 
    Первые два пункта и меня касаемы, хоть и не дальнобойщика, я согласен и поддерживаю.
    19.04.2017 21:24
    0 | 5

  • Leo-L 
    "Платон мне друг, но истина дороже". Не нужен он. Этот по сути - отобрать деньги у перевозчиков, те потом у производителей, те потом у ритейлеров, а последние у нас с вами. Нам не у кого. Круг замкнулся на наших кошельках.
    19.04.2017 21:29
    0 | 5

  • Shizd_Tverskoy 
    Поставили раком всю систему грузоперевозок, разорили тысячи дальнобойщиков, чтобы через год констатировать убыточность Платона (убыточность системы сбора денег, Карл!) и необходимость повышения тарифов!
    19.04.2017 21:44
    0 | 4

  • bublik 
     Режим труда и отдыха водителей (РТО) настроить под реалии РФ.
это как? отменить "шайбы" и переть 24 часа? мало "сонных" дтп?
    19.04.2017 21:47
    0 | 3

    • Saian 
      С такими поборами (ментам,платон, дорожный налог и т.д) водителям придется 25 часов в сутки рулить. А эти шайбы и тахографы полный бред. Их обмануть проще простого.
      19.04.2017 22:26
      1 | 1

      • bublik 
        тахограф обманешь, мента обманешь, а вот организм и законы физики хрен обманешь. как показывает практика, сонный дальнобой сам гибнет и с собой уносит не мало. на себя пофиг, а на на других тем более.
        19.04.2017 22:37
        0 | 1

  • Alx 
    Прямо вижу, как после отмены Платона подешевеют товары в магазинах. Или по крайней мере перестанут дорожать.
    19.04.2017 22:26
    0 | 2

    • bublik 
      в разы наверно.))))
      19.04.2017 22:38
      0 | 1
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