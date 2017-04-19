Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

На известном сайте change.org опубликована петиция за полную отмену системы «Платон». Ее создатель «Объединение Перевозчиков России».

Текст петиции:

С 27 марта 2017 года автоперевозчики многих региональных союзов и ассоциаций и "Объединение Перевозчиков России" ("ОПР") начали всероссийскую стачку.

Выдвигаемые требования:

1. Полная отмена системы "ПЛАТОН" или реорганизация под транзитный транспорт с передачей государству.

2. Отмена транспортного налога (для этого есть акциз).

3. Режим труда и отдыха водителей (РТО) настроить под реалии РФ.

4. Наведение порядка на весовом контроле.

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо.

Платон коснется каждого гражданина!

1. Данный сбор войдет в себестоимость транспортировки грузов, а это, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости различных продуктов и товаров. Это скажется на народном кармане.

2. Государственное участие в системе Платон - 12,5 %, остальное - частные руки. Кроме того, государство выделяет более 10 млрд рублей ежегодно оператору Платона за его "работу". Кому в итоге платит народ и за что?

3.Сегодня это грузовые машины, завтра - легковые. В 2018 году планируется ввести плату уже с автомобилей до 3,5 тн.

Против Платона! За прозрачные законы, сборы и налоги!

На данный момент ее подписали более 6 тысяч человек. Петиция будет направлена Президенту РФ и Минтрансу.