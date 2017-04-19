Сколько заработали министры и замы Игоря Рудени. Опубликованы сведения о доходах

Министры Тверской области и замы губернатора Игоря Рудени отчитались о своих доходах за 2016 год. Сведения опубликованы на сайте правительства Тверской области.

Титов Алексей, первый заместитель Председателя Правительства. Его доход составил 1 511 471,8 руб. (из них по основному месту работы 719 026,88).

В собственности три земельных участка (3275 кв.м., 60 кв.м. и 406 кв.м.), жилой дом 239,2 кв.м., квартира 79,3 кв.м. и гараж.

Меньщиков Александр, заместитель председателя Правительства заработал 2 764 160,44 руб. В собственности нет ничего. В пользовании – две квартиры 45 и 52 кв.м.

Мигулев Павел, заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства. Его доход составил 2 500 134,71 руб.

В собственности – земельный участок 600 кв.м., земельный участок под гараж 24 кв.м., квартира 67,9 кв.м., дачный дом 88 кв.м., гараж и Ford Focus.

Белоцерковский Андрей, заместитель Председателя Правительства, заработал 3 505 022,01 рублей (из них по предыдущему месту работы 3 258 481,75). В собственности- земельный участок 1500 кв.м. и две квартиры – 48 и 34,3 кв.м. и автомобиль Lexus RX350.

В пользовании у Андрея Владленовича есть квартира 68,6 кв.м.

Вержбицкая Светлана, заместитель Председателя Правительства. Ее доход составил 2 874 134,01руб. (из них по основному месту работы 2 675 742,54).

В собственности у нее квартира 45,1 кв.м. И в пользовании квартира 72,8 кв.м.

Петрова Марина, руководитель аппарата Правительства. Ее доход за 2016 год составил 2 106 501,57 руб. (из них по основному месту работы 283 175,16).

В собственности – земельный участок 1500 кв.м., квартира 136,7 кв.м., гараж, сарай и две парковочные площадки.

Стамплевский Антон, уполномоченный по защите прав предпринимателей заработал 5 825 468, 56 руб. (по основному месту работы 1 688 086,52).

В собственности: земельный участок 830 кв.м., жилой дом 485,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Outlander.

В пользовании земельный участок 65 кв.м.

Министры:

Барышков Валерий, министр лесного хозяйства заработал 1 592 498,64 рублей (из них по основному месту работы1 176 686,26).

Вожакин Евгений, врио министра промышленности и информационных технологий. Его доход - 1 986976,23 руб. (из них по основному месту работы1 965 598,23).

Волгин Андрей, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса заработал 5 639 762,47 руб. (из них по основному месту работы 252 894,63).

Доля Кирилл, министр имущественных и земельных отношений. Заработал в 2016 году 1 601 519,90 руб. (из них по основному месту работы 490 052,18).

В собственности две квартиры 34,2 и 82,3 кв.м. и автомобиль Volkswagen Golf.

Егоров Иван, министр туризма - 1 405 787,26 руб. (из них по предыдущему месту работы1 401 136,14).

Зайцев Андрей, министр по делам территориальных образований - 1 756 261,88 руб.

Курынин Роман, врио министра здравоохранения - 1 789 275,07 руб.

Павлова Ольга, министр экономического развития - 1 775 099,48 руб. (из них по основному месту работы 1 588 898,13).

Павлов Игорь, министр транспорта - 1 319 040,26 руб. (из них по основному месту работы 426 771,1).

Северина Ирина, министр финансов - 2 926 432,62 руб. (из них по основному месту работы 2 635 423,53).

Сенникова Наталья, министр образования - 2 207 261,55 руб. (из них по основному месту работы 2 175 104,55).

Хохлова Елена, министр социальной защиты населения - 2 106 152,65 руб. (из них по основному месту работы 2 009 840,62).

Шафорост Виктор, министр Тверской области по обеспечению контрольных функций - 1 769 459,48 руб. (из них по основному месту работы 1 396 521,14).

Подробнее о доходах, а также движимом и недвижимом имуществе чиновников и их членов семьи читайте здесь.