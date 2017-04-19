tvernews.ru
19 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Сколько заработали министры и замы Игоря Рудени. Опубликованы сведения о доходах

Сколько заработали министры и замы Игоря Рудени. Опубликованы сведения о доходах - ТИА
19 Апреля 2017 20:36
Автор:

Министры Тверской области и замы губернатора Игоря Рудени отчитались о своих доходах за 2016 год. Сведения опубликованы на сайте правительства Тверской области.

Титов Алексей, первый заместитель Председателя Правительства. Его доход составил 1 511 471,8 руб. (из них по основному месту работы 719 026,88).

В собственности три земельных участка (3275 кв.м., 60 кв.м. и 406 кв.м.), жилой дом 239,2 кв.м., квартира 79,3 кв.м. и гараж.

Меньщиков Александр, заместитель председателя Правительства заработал 2 764 160,44 руб. В собственности нет ничего. В пользовании – две квартиры 45 и 52 кв.м.

Мигулев Павел, заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства. Его доход составил 2 500 134,71 руб.

В собственности – земельный участок 600 кв.м., земельный участок под гараж 24 кв.м., квартира 67,9 кв.м., дачный дом 88 кв.м., гараж и Ford Focus.

Белоцерковский Андрей, заместитель Председателя Правительства, заработал 3 505 022,01 рублей (из них по предыдущему месту работы 3 258 481,75). В собственности- земельный участок 1500 кв.м. и две квартиры – 48 и 34,3 кв.м. и автомобиль Lexus RX350.

В пользовании у Андрея Владленовича есть квартира 68,6 кв.м.

Вержбицкая Светлана, заместитель Председателя Правительства. Ее доход составил 2 874 134,01руб. (из них по основному месту работы 2 675 742,54).

В собственности у нее квартира 45,1 кв.м. И в пользовании квартира 72,8 кв.м.

Петрова Марина, руководитель аппарата Правительства. Ее доход за 2016 год составил 2 106 501,57 руб. (из них по основному месту работы 283 175,16).

В собственности – земельный участок 1500 кв.м., квартира 136,7 кв.м., гараж, сарай и две парковочные площадки.

Стамплевский Антон, уполномоченный по защите прав предпринимателей заработал 5 825 468, 56 руб. (по основному месту работы 1 688 086,52).

В собственности: земельный участок 830 кв.м., жилой дом 485,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Outlander.

В пользовании земельный участок 65 кв.м.

Министры:

Барышков Валерий, министр лесного хозяйства заработал 1 592 498,64 рублей (из них по основному месту работы1 176 686,26).

Вожакин  Евгений, врио министра промышленности и информационных технологий. Его доход - 1 986976,23 руб. (из них по основному месту работы1 965 598,23).

Волгин Андрей, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса заработал 5 639 762,47 руб. (из них по основному месту работы 252 894,63).

Доля Кирилл, министр имущественных и земельных отношений. Заработал в 2016 году 1 601 519,90 руб. (из них по основному месту работы 490 052,18).

В собственности две квартиры 34,2 и 82,3 кв.м. и автомобиль Volkswagen Golf.

Егоров Иван, министр туризма -  1 405 787,26 руб. (из них по предыдущему месту работы1 401 136,14).

Зайцев Андрей, министр по делам территориальных образований - 1 756 261,88 руб.

Курынин Роман, врио министра здравоохранения - 1 789 275,07 руб.

Павлова  Ольга, министр экономического развития - 1 775 099,48 руб. (из них по основному месту работы 1 588 898,13).

Павлов Игорь, министр транспорта - 1 319 040,26 руб. (из них по основному месту работы 426 771,1).

Северина Ирина, министр финансов - 2 926 432,62 руб. (из них по основному месту работы 2 635 423,53).

Сенникова Наталья, министр образования - 2 207 261,55 руб. (из них по основному месту работы 2 175 104,55).

Хохлова Елена, министр социальной защиты населения - 2 106 152,65 руб. (из них по основному месту работы 2 009 840,62).

Шафорост Виктор, министр Тверской области по обеспечению контрольных функций - 1 769 459,48 руб. (из них по основному месту работы 1 396 521,14).

Подробнее о доходах, а также движимом и недвижимом имуществе чиновников и их членов семьи читайте здесь.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сведения о доходах правительство тверской области тверские министры
Смотрите также:
Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    )))
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    19.04.2017 20:54
    0 | 4

  • MikeH 
    Ну хорошо, об официальных зарплатах рассказали. 
Может теперь о результатах их работы поговорим?
    19.04.2017 21:00
    0 | 8

  • sp911 
    держите меня семеро, а то министром очень уж захотелось стать. Я не сомневаюсь, что все указанные, что то, но делают, вот только явно не на указанную зарплату.
    19.04.2017 21:18
    0 | 3

  • lyntik-99 
    а где у министров другое имущество, только з/п за миллион, все по родственникам расписали ???
    19.04.2017 21:26
    0 | 2

  • Lisichka_69 
    Ну шикарно. С моим голым окладом, за год и 70 тысяч не заработаешь.
Молодцы, так держать!
    19.04.2017 21:30
    0 | 2

  • kudimov 
    Бросается в глаза, что нет у них в собственности автоприцепов и всяческих "Волг" времен Брежнева, что нонеча крайне модно, недоработка.
    19.04.2017 21:40
    0 | 1

  • Whois 
    А чё такой разброс зп по основному месту работы у менистров? В разы.
Госслужба ж. Примерно одинаково +- должноб. Но не в разы. Чё то не то.
    19.04.2017 21:46
    0 | 1

    • Vally 
      Наверное, потому, что некоторые работают неполный год на госслужбе.
      19.04.2017 22:00
      0 | 1

  • bublik 
    читаю, и вспоминаю службу на благо государства и Со. мысленно чищу и собираю АК. видимо жирик прав. нечего будоражить народ такими сведениями.
аппетиты меньше не станут, а г...но кипеть будет.
    19.04.2017 22:05
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    А почему уролог Курынин всё ещё врио? Можа рыло в пуху?
    Прикрепленные изображения:
    19.04.2017 22:07
    0 | 0

  • bublik 
    Меньщиков Александр, заместитель председателя Правительства заработал 2 764 160,44 руб. В собственности нет ничего.
видать купюры жрёт. вот где СК эрегировать должен.
    19.04.2017 22:20
    0 | 1

  • pitkin 
    С зарплатой справляются все, а где результаты работы?Интересно,как "работает" министр туризма без подчиненных?Сам развивает туризм?Пора бы надрать родственников и блатных и вместе "развивать" туризм в Тверской области.
    19.04.2017 22:21
    0 | 1

  • USSR 
    Нищеброды какие-то мля....
Даёшь в народ доход и собственность родственников!
    19.04.2017 22:22
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
54

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Убитая дорога под Весьегонском: автобусы отказываются ездить

2017-04-13 13:21
34

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100