Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной приглашает на «Красную горку»

22 апреля 2017 г. с 11.00 до 17.00 часов в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества состоится день семейного отдыха «Красная горка».

День семейного отдыха «Красная горка» назван в честь одноимённого народного праздника. Красная горка – это любимый в народе, весенний и первую очередь молодежный праздник. С распространением христианства он был приурочен к первому воскресенью после Пасхи – так называемому Фомину дню. Как только земля освобождалась от снега, а это в первую очередь небольшие возвышенности, в народе называемые пригорками, сразу разворачивались гуляния молодежи, детские игры, хороводы, песни. С этого и пошло название таких горок «Красными», что значит красивыми! В этот праздник, как и в Пасху важное значение имели яйца. Их украшали, катали с горки или по специальному желобу, заклиная тем самым будущий урожай.

Главной целью мероприятия является объединение и укрепление семьи посредством творческого общения родителей и детей. Ведь именно сегодня с развитием компьютерных технологий, распростронением интернета и социальных сетей живое общение начинает становиться роскошью. И мы как организаторы очень надеемся, что наше мероприятие позволит участникам окунуться в праздничную атмосферу, подарит каждой семье радость от общения и творчества!

Всех, кто придёт на Красную горку в Музейно-выставочный центр ждёт интересная насыщенная программа. Взрослые и дети смогут:

- бесплатно побывать на выставках «От печки до лавочки» и «Родного края облик многоликий»;

- приобрести изделия народных ремесёл на выставке-ярмарке;

- поучаствовать в мастер-классах по украшению пасхальных яиц (в 12.00 часов мастер-класс по крапанке; в 15.00 часов мастер-класс по крашенке);

- в течение дня поучаствовать в мастер-классе по ткачеству.

Вход свободный.