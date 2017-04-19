tvernews.ru
19 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдёт первый благотворительный вечер в пользу конного спорта, хоккея, театра и поэзии

19 Апреля 2017 18:00
Автор:

Тверской фонд развития культуры «Отчий дом» приглашает тверитян 21 апреля  в Театр Юного зрителя на первый благотворительный вечер в пользу конного спорта, хоккея, театра и поэзии.

Цель благотворительного вечера: привлечь внимание представителей власти, лидеров общественного мнения, деятелей культуры, бизнес сообщества и деловых кругов нашей области к вопросам развития культуры на территории тверского региона, воспитания подрастающего поколения, организовать сбор средств на поддержку ключевых проектов фонда.

21 апреля на благотворительном вечере в ТЮЗе стартуют проекты «Отчего дома»:

- открытие вклада на первый крытый конно-спортивный манеж в Твери;

- финансирование поездки четырех юных перспективных хоккеистов из малообеспеченных семей в летний спортивный хоккейный лагерь «Мастер» в г. Ейск на берегу Азовского моря;

- 85-летний юбилей тверского Театра Юного зрителя;

- слет молодых поэтов России в Твери.

Своей целью "Отчий дом" избрал поддержку местных инициатив в области культуры, молодежной политики и спорта, содействие в реализации социальных, общественно-полезных программ, направленных на духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала населения Тверской области. В настоящее время одним из приоритетных направлений является возрождение детского конного спорта, развитие детского хоккея в Твери, проведение культурных и литературных фестивалей.

Тверской фонд развития культуры "Отчий дом" основан в 2017 году. Председатель Правления Фонда - Наталья Серова.

- Название фонда - цитата из легендарного стихотворения нашего земляка, поэта Андрея Дементьева. Отчий дом – это олицетворение самых важных ценностей и смыслов человеческого существования: добра, взаимопомощи, доверия, любви, заботы, связи поколений и сохранения семейных традиций. Я рада, что Андрей Дмитриевич будет выступать на нашем благотворительном вечере, - комментирует Наталья Серова.

В программе вечера работают книжные лавки писателей Тверской области и Дома поэзии Андрея Дементьева, цветочный уголок флориста и лавки мастеров народных промыслов, выставка фотографий, работ учащихся Художественной школы и тверских художников, мастер-класс воспитанников центра подготовки хоккеистов «МАСТЕР», концертная программа.

Вход по билетам: 1 000 руб. Купить билет можно по телефону 8 800 100 63 92 (звонок бесплатный).

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: благотворительность благотворительный вечер фонд развития культуры "Отчий дом"
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • arcadi007 
    Выбрали однако самые дешёвые виды спорта.
Хоккей и кони. Только поэтическим слогом можно описать траты на такой спорт.
    19.04.2017 18:25
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
54

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Убитая дорога под Весьегонском: автобусы отказываются ездить

2017-04-13 13:21
34

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100