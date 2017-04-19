В Твери пройдёт первый благотворительный вечер в пользу конного спорта, хоккея, театра и поэзии

Тверской фонд развития культуры «Отчий дом» приглашает тверитян 21 апреля в Театр Юного зрителя на первый благотворительный вечер в пользу конного спорта, хоккея, театра и поэзии.

Цель благотворительного вечера: привлечь внимание представителей власти, лидеров общественного мнения, деятелей культуры, бизнес сообщества и деловых кругов нашей области к вопросам развития культуры на территории тверского региона, воспитания подрастающего поколения, организовать сбор средств на поддержку ключевых проектов фонда.

21 апреля на благотворительном вечере в ТЮЗе стартуют проекты «Отчего дома»:

- открытие вклада на первый крытый конно-спортивный манеж в Твери;

- финансирование поездки четырех юных перспективных хоккеистов из малообеспеченных семей в летний спортивный хоккейный лагерь «Мастер» в г. Ейск на берегу Азовского моря;

- 85-летний юбилей тверского Театра Юного зрителя;

- слет молодых поэтов России в Твери.

Своей целью "Отчий дом" избрал поддержку местных инициатив в области культуры, молодежной политики и спорта, содействие в реализации социальных, общественно-полезных программ, направленных на духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала населения Тверской области. В настоящее время одним из приоритетных направлений является возрождение детского конного спорта, развитие детского хоккея в Твери, проведение культурных и литературных фестивалей.

Тверской фонд развития культуры "Отчий дом" основан в 2017 году. Председатель Правления Фонда - Наталья Серова.

- Название фонда - цитата из легендарного стихотворения нашего земляка, поэта Андрея Дементьева. Отчий дом – это олицетворение самых важных ценностей и смыслов человеческого существования: добра, взаимопомощи, доверия, любви, заботы, связи поколений и сохранения семейных традиций. Я рада, что Андрей Дмитриевич будет выступать на нашем благотворительном вечере, - комментирует Наталья Серова.

В программе вечера работают книжные лавки писателей Тверской области и Дома поэзии Андрея Дементьева, цветочный уголок флориста и лавки мастеров народных промыслов, выставка фотографий, работ учащихся Художественной школы и тверских художников, мастер-класс воспитанников центра подготовки хоккеистов «МАСТЕР», концертная программа.

Вход по билетам: 1 000 руб. Купить билет можно по телефону 8 800 100 63 92 (звонок бесплатный).