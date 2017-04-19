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В Твери спецслужбы опять проверяют маршрутки, на этот раз №55 и 12

В Твери спецслужбы опять проверяют маршрутки, на этот раз №55 и 12 - ТИА
19 Апреля 2017 17:47
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Фоторепортаж

Проверка началась примерно в 16.30. На площади Гагарина сотрудники ДПС останавливали все маршрутные такси №12 и №55 и предлагают водителям припарковаться в центре площади. По периметру «операции» ходят люди в камуфляже и с автоматами.

Пассажиры остановленных маршруток в основном возмущаются, но пересаживаются в другие автобусы. Есть и такие, которые сидят в машинах в центре площади Гагарина, видимо, они еще надеются, что за свои уплаченные 22 рубля доедут туда, куда собирались.

Источник в маршрутном бизнесе ТИА пояснил, что надеются они напрасно:

- Это очередная операция по тотальной проверке маршруток, по опыту прошлого раза, продлится она часа 3-4. УФСБ, УГИБДД, УГАДН, миграционная служба проверяют все возможные документы: путевые листы, маршрутные карты, документы на машины, права и другие документы водителей.

 

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Метки: шмонают маршрутки уфсб тотальная проверка маршруток борьба с терроризмом
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Комментарии (1)

  • DenBlldenn 
    Молодцы :) 
Могут ведь оказывается =)
    19.04.2017 21:46
    0 | 3
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