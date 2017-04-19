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В Твери перекрыто движение по улице Королёва из-за ремонта коллектора

19 Апреля 2017 16:16
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С 15 часов 19 апреля временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Королёва в связи с проведением ООО «Тверь Водоканал» аварийных работ по ремонту канализационного коллектора.

Повреждение канализационного коллектора ДУ-600 в районе дома № 16/1 по улице Королёва обнаружили днём 19 апреля. Бригады водоканала приступили к необходимым ремонтным работам. Для их проведения на период с 15 часов 19 апреля до 0:00 часов 21 апреля временно прекращается движение всех видов транспорта на участке улицы Королёва - от бульвара Гусева до улицы Левитана.

На период перекрытия временно изменена схема движения общественного транспорта: троллейбус №7 и автобус №30 вместо улицы Королёва будут проходить по улице Можайского.

 

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Метки: перекрытие движения ул. Королева водоканал
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Комментарии (2)

  • sheriff69 
    Обнаружили не сегодня, Работы ведутся уже 2 дня.
    19.04.2017 18:03
    0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    Вот и каналюге время подошло...
    19.04.2017 19:36
    0 | 1
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