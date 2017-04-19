В Твери перекрыто движение по улице Королёва из-за ремонта коллектора

С 15 часов 19 апреля временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Королёва в связи с проведением ООО «Тверь Водоканал» аварийных работ по ремонту канализационного коллектора.

Повреждение канализационного коллектора ДУ-600 в районе дома № 16/1 по улице Королёва обнаружили днём 19 апреля. Бригады водоканала приступили к необходимым ремонтным работам. Для их проведения на период с 15 часов 19 апреля до 0:00 часов 21 апреля временно прекращается движение всех видов транспорта на участке улицы Королёва - от бульвара Гусева до улицы Левитана.

На период перекрытия временно изменена схема движения общественного транспорта: троллейбус №7 и автобус №30 вместо улицы Королёва будут проходить по улице Можайского.