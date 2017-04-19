Директора МУП "ЖЭК" уволили за то, что он был ещё руководителем в двух коммерческих фирмах

Прокуратура Пролетарского района Твери проверила МУП «ЖЭК» и выяснила, что с 18 ноября 2016 года директор МУП «ЖЭК» помимо занимаемой должности являлся учредителем и генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью.

В силу ч. 2 ст. 21 от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель МУПа не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью и т.п.

По результатам проверки прокурором района в адрес главы администрации города Твери было внесено представление об устранении нарушений. В итоге, директор МУП "ЖЭК" был уволен.

