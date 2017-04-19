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Директора МУП "ЖЭК" уволили за то, что он был ещё руководителем в двух коммерческих фирмах

19 Апреля 2017 15:12
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Прокуратура Пролетарского района Твери проверила МУП «ЖЭК» и выяснила, что с 18 ноября 2016 года директор МУП «ЖЭК» помимо занимаемой должности являлся учредителем и генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью.

В силу ч. 2 ст. 21 от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель МУПа не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью и т.п.

По результатам проверки прокурором района в адрес главы администрации города Твери было внесено представление об устранении нарушений. В итоге, директор МУП "ЖЭК" был уволен.
 

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Метки: муп жэк прокуратура тверской области
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Комментарии (10)

  • ma1ina 
    А когда назначается директор МУПа, никто не проверяет его на выполнение этого пункта ФЗ? Всё исключительно на доверии?
    19.04.2017 15:39
    0 | 17

  • kudimov 
    А мне больше интересно, не взаимодействовали ли эти 2 его ООО с МУП ЖКХ. напрямую или через "прокладку"? Например в качестве подрядчиков, поставщиков, оказания транспортных услуг и пр.?
    19.04.2017 15:50
    0 | 11

  • Судья 
    а депутатам почему можно быть директорами или хозяевами фирм
    19.04.2017 15:53
    0 | 10

    • BARBAdos 
      потому что типо они зарплату не получают, и им "жить надо на что то"... Хотя им эта зарплата и нафик не нужна, они фактически все в депутаты пошли для того, чтобы продвигать свои бизнес-интересы...
      19.04.2017 16:28
      0 | 7

    • vo-vam 
      Они типа избранники, а не назначенцы.
А избиратели типа сами решаю может он совмещать или нет
      19.04.2017 18:17
      0 | 3

  • popsa 
    "представление об устранении нарушений. В итоге, директор МУП "ЖЭК" был уволен."
И все? Да так каждый будет делать. А куда смотрит кадровая служба? Кто проверку осуществляет перед приемом на работу ?
    19.04.2017 16:23
    0 | 7

    • Alx 
      Может быть он фирмы открыл уже после приема на работу.
      19.04.2017 16:34
      0 | 4

  • born in the USSR 
    теперь депутат жирков возглавит муп джэк и все лично у него будет хорошо！ даже можно будет дядю с женой из патп1 забрать, втроем ведь веселей
    19.04.2017 16:43
    1 | 7

  • GT22 
    Не совсем правда. Точнее сказать была проведена замена - его назначили Замом, а бывшего зама "Директором". А по сути МУПом управляет все тот же директор в "овечей"шкуре.
    19.04.2017 16:50
    0 | 9

  • fen 15 
    Всё гораздо проще господин Криворученко, теперь не директор МУП ЖЭК, а заместитель директора, директор МУП ЖЭК Гудочкин Максим Леонидович, который до представления прокуратуры был заместителем директора, депутат заместитель директора по развитию. Кроме этого господин Криворученко продолжает заниматься кабинет директора, фактически управлять в обход представления прокуратуры муниципальным предприятием, и продолжает дербанить бюджетные деньги в том числе с падельницей мастером центрального района Башкиной Зинаидой Александровной по мотивам Н Гоголя Мёртвые души. Сегодняшняя внезапная проверка выхода дворников с стороны администрации города Твери проводилась после предварительного уведомления заинтересованых лиц. Клоунада продолжается.
    19.04.2017 17:01
    0 | 9
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