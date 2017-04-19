В Тверской области сын избил мать до полусмерти

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии доставлена 79-летняя местная жительница. Медики диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга и ушиб головы.

Полицейские установили, что тяжелые раны женщине нанес ее собственный сын, ранее судимый 46-летний мужчина. В доме пенсионерки часто происходили конфликты. В день происшествия подозреваемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений он избил свою мать. И, опасаясь наказания за совершенное преступление, злоумышленник скрылся с места происшествия. Но ушел недалеко, его задержали.