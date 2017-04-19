В Тверской области будут вести фотофиксацию работ, выполняемых по госзаказу

В Тверской области разработали регламент фотофиксации строительных, дорожных и других работ, выполняемых по государственному заказу. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства. Это позволит повысить исполнительскую дисциплину, не допустить злоупотреблений со стороны подрядчиков.
Контроль за предоставлением услуг для государственных и муниципальных нужд должен быть трехсторонним. Фотофиксацию должны делать не только подрядные организации, но и надзорные органы, руководство муниципалитетов, на чьей территории ведутся работы.
Условие об обязательной фотофиксации выполненных работ будет включаться в контракты. Предусмотрена фиксация объектов до начала, в процессе и по окончании работ – не менее пяти фотографий с разных точек в каждый из указанных периодов.
Фото (в электронном виде и на бумажном носителе) будут предоставляться заказчику по завершении работ до подписания документации о приемке.
Комментарии (1)
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DimonMMK
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19.04.2017 14:32
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