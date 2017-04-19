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На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечено 274 участка в Тверской области

На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечено 274 участка в Тверской области - ТИА
19 Апреля 2017 13:29
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На интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на территории Тверской области отмечено 274 участка дорог. Больше всего нареканий у граждан к состоянию дорожного полотна в Твери, Нелидово, Кимрах, Кашине, Ржеве.

- За три месяца работы дорожного проекта ОНФ к участию в нем подключились жители свыше 20 муниципалитетов Тверской области. На карте уже отмечено 417 км плохих дорог и почти 13 тыс. голосов отдано в поддержку проведения ремонта на тех или иных участках, – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тверской области Павел Яковлев.

По его словам, лидером по количеству сообщений о дефектах дорожного полотна является областной центр, откуда поступило 66 сигналов. На втором месте Нелидово – 34 сообщения о плохих дорогах. Далее Кимры – 27 отметок на карте, Кашин – 26 отметок и Ржев – 17 сообщений. По протяженности участков, требующих ремонта, на первом месте Тверь (71 км), второе место занимает Кашин (69 км), третье место – Ржев (65 км).

- Сейчас уже можно говорить о том, что отдельные участки, нанесенные на карту, включены в перечни объектов на предоставление субсидий из областного бюджета в 2017 г. на ремонт и реконструкцию автодорог, – отметил Яковлев.

В качестве примера он привел Кашин, Кимры и Тверь. Так, согласно информации на сайте министерства транспорта Тверской области, в Кашине будет отремонтировано Калининское шоссе на участке от примыкания к улице Железнодорожная до железнодорожного переезда. В Кимрах ремонт пройдет на улице Орджоникидзе на участке от улицы Панферова до Московского шоссе и по Борковскому шоссе (от улицы 2-я Линия до улицы Ильича). В Твери отремонтировать планируется улицу Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная). Запланировано строительство автодороги по улице Луначарского (от площади Конституции до улицы 2-я Красина).

Как сообщил Яковлев, в ближайшее время представители Народного фронта планируют провести рейд по дорогам Твери, которые отмечены на интерактивной карте.

Добавим, что сообщить о дефектах и разрушениях дорожного полотна можно на сайте проекта dorogi-onf.ru. В конце 2017 г. эксперты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

 

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Метки: Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог онф карта убитых дорог
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Комментарии (4)

  • Ferapont 
    "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало".
Чиновники-казнокрады безнаказанно годами бездействуют, а народу в пазлы предлагают поиграть, мля.
Зачем вообще тогда нужна эта камарилья, если ей нужно указывать, где, что и как делать ?
    19.04.2017 13:40
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      Видимость того, что народ типа на что-то влияет, не?
      19.04.2017 13:57
      0 | 0

  • Добрая Мышь 
    ездили тут как-то в Кимры - дорога жуть, реально как после бомбежки. и тут знак - впереди опасный участок дороги, т.е. до этого типа все хорошо было. Также и про эту карту - некоторые области целиком в ямах, 100%
    19.04.2017 14:01
    0 | 2

  • SeregaTver 
    ".....Запланировано строительство автодороги по улице Луначарского (от площади Конституции до улицы 2-я Красина)...." - скорей бы!
    19.04.2017 14:10
    0 | 1
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