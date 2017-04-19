На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечено 274 участка в Тверской области

На интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на территории Тверской области отмечено 274 участка дорог. Больше всего нареканий у граждан к состоянию дорожного полотна в Твери, Нелидово, Кимрах, Кашине, Ржеве.

- За три месяца работы дорожного проекта ОНФ к участию в нем подключились жители свыше 20 муниципалитетов Тверской области. На карте уже отмечено 417 км плохих дорог и почти 13 тыс. голосов отдано в поддержку проведения ремонта на тех или иных участках, – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тверской области Павел Яковлев.

По его словам, лидером по количеству сообщений о дефектах дорожного полотна является областной центр, откуда поступило 66 сигналов. На втором месте Нелидово – 34 сообщения о плохих дорогах. Далее Кимры – 27 отметок на карте, Кашин – 26 отметок и Ржев – 17 сообщений. По протяженности участков, требующих ремонта, на первом месте Тверь (71 км), второе место занимает Кашин (69 км), третье место – Ржев (65 км).

- Сейчас уже можно говорить о том, что отдельные участки, нанесенные на карту, включены в перечни объектов на предоставление субсидий из областного бюджета в 2017 г. на ремонт и реконструкцию автодорог, – отметил Яковлев.

В качестве примера он привел Кашин, Кимры и Тверь. Так, согласно информации на сайте министерства транспорта Тверской области, в Кашине будет отремонтировано Калининское шоссе на участке от примыкания к улице Железнодорожная до железнодорожного переезда. В Кимрах ремонт пройдет на улице Орджоникидзе на участке от улицы Панферова до Московского шоссе и по Борковскому шоссе (от улицы 2-я Линия до улицы Ильича). В Твери отремонтировать планируется улицу Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная). Запланировано строительство автодороги по улице Луначарского (от площади Конституции до улицы 2-я Красина).

Как сообщил Яковлев, в ближайшее время представители Народного фронта планируют провести рейд по дорогам Твери, которые отмечены на интерактивной карте.

Добавим, что сообщить о дефектах и разрушениях дорожного полотна можно на сайте проекта dorogi-onf.ru. В конце 2017 г. эксперты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.