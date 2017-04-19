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Задержана межрегиональная группа, причастная к организации канала поставок боевого оружия

19 Апреля 2017 13:25
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию.

В 24 субъектах Российской Федерации в отношении 54 ранее  выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов («Максим», «РПД», «МГ-43», «РГГК»), 43 автомата («АКСУ», «АКМ», «АК-74», «АК-47», «МП-43»), 29 пистолетов-пулеметов («ППШ», «МП-40», «ППД», «МП-5», «Кедр», «Витязь», «Томпсона»), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов («Наган», «ТТ», «ПМ», «П-38», «Беретта», «Маузер», «Коровина», «Вальтер», «Люгер», «Марголина»), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов. Прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.

Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются.

Операция проходила при участии УФСБ России по Тверской области.

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Метки: торговля оружием поставки оружия уфсб по тверской области
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