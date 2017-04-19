В Твери начинается акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля на площади Славы в 14 часов начнётся митинг, в котором примут участие ветераны Великой Отечественной войны, студенты и школьники, волонтёры, представители администрации города и общественных организаций, воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» и военно-исторического «Поста №1».

На мероприятии воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» поднимут копию Знамени Победы. После торжественного открытия акции здесь же, на площади Славы, начнёт свою работу городской пункт выдачи Георгиевских ленточек.