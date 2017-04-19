Московские полицейские задержали жителя Тверской области, который продавал оружие в кафе

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Истринскому району задержан 43-летний житель Тверской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

«Злоумышленника задержали в одном из кафе, расположенном на Новорижском шоссе, с поличным при совершении сделки по продаже трех пистолетов ПМ, которые по результатам исследования являются пригодными для стрельбы», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

«При личном досмотре и в ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято около 200 патронов различного калибра, 2 магазина, револьвер, детали и конструктивные элементы различного вида оружия», - рассказала Татьяна Петрова.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.