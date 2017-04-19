tvernews.ru
19 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Московские полицейские задержали жителя Тверской области, который продавал оружие в кафе

19 Апреля 2017 12:55
Автор:

Видео

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Истринскому району задержан 43-летний житель Тверской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

«Злоумышленника задержали в одном из кафе, расположенном на Новорижском шоссе, с поличным при совершении сделки по продаже трех пистолетов ПМ, которые по результатам исследования являются пригодными для стрельбы», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

«При личном досмотре и в ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято около 200 патронов различного калибра, 2 магазина, револьвер, детали и конструктивные элементы различного вида оружия», - рассказала Татьяна Петрова.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: продавал оружие продажа оружия незаконный оборот оружия
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
44

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

2017-04-12 16:27
36

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Убитая дорога под Весьегонском: автобусы отказываются ездить

2017-04-13 13:21
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100