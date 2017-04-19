Никто не собирался взрывать музей им. Лизы Чайкиной: просто вывезли снаряд из экспозиции

18 апреля у Музейно-выставочного центра областного Дома народного творчества, который в народе известен как Музей им.Лизы Чайкиной, собрались все оперативные службы. В свете последних событий и многочисленных опасных находок, очевидцы происходящего решили, вновь кто-то что-то обезвреживает. Оказалось, штатная ситуация.

Как рассказали ТИА в музее Лизы Чайкиной, этот снаряд долгое время, вместе с другими боеприпасами, находился в музейной экспозиции. Пришло время убрать эти экспонаты.

- Таковы требования, мы должны были оповестить все службы, вот они и приехали. Ничего опасного не происходило, обыкновенная штатная ситуация – передача пустого музейного экспоната.