23 апреля в Твери пройдёт городской спортивный праздник «Открытие велосезона – 2017»

Весенний велопраздник проводится в Твери уже в девятый раз. С каждым годом его популярность только возрастает. Так, в 2016 году в мероприятии приняли участие более 2000 человек.

Спортивный праздник начнётся в 9:30 в сквере на улице Стадионная (площадь Конституции) – здесь будет регистрация участников, выдача номеров и другие подготовительные процедуры. В 10:30 начнётся гонка с раздельным стартом. На 11.30 запланирована торжественная церемония открытия. По её окончании, в 12 часов начнётся построение велоколонны, которая в 12:15 отправится в пробег по маршруту: Санкт-Петербургское шоссе – «Горбатый» мост – спортивная площадка в районе станции Дорошиха.

После финиша начнётся спортивно-развлекательная часть праздника, которая продлится до 16 часов. В её рамках пройдут соревнования по различным дисциплинам велоспорта как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. Кроме того, всех участников и гостей праздника ждут развлекательные площадки: верёвочный городок, спортивное ориентирование, катание на лошадях, прыжки на батуте.

Организаторами мероприятия выступают управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и Тверская областная общественная организация «Клуб «ВелоТверь». К участию в празднике допускаются все желающие, дети до 14 лет – только в сопровождении взрослых.