В «Синема Стар Тверь» устроили детский кинопраздник по случаю премьерного показа мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

В кинотеатре «Синема Стар Тверь» за несколько дней до официального старта в прокате показали

мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», провели развлекательную программу, а также призвали стать участниками акции благотворительного фонда Константина Хабенского.

Юных гостей и их родителей встретили персонажи мультфильма. Ребята смогли познакомиться с Элли, Страшилой, Лвом, Урфином Джюсом и погрузиться в атмосферу Изумрудного города. Герои любимой несколькими поколениями сказки устроили для ребят веселое представление с играми и конкурсами.

После праздника дети и родители отправились на просмотр истории о приключениях девочки Элли в Изумрудном городе. Российский мультфильм снят по мотивам известной сказки «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» советского писателя Александра Волкова.

В рамках показа мультфильма проходит благотворительная акция. Его создатели , а также

кинотеатр «Синема Стар» приглашают помочь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

И еще одна хорошая новость: кинотеатр «Синема Стар» расширил политику скидок, ранее были скидки только для пенсионеров и детей. На данный момент появились скидки для студентов, членов многодетных семей и групп.

Так, для студентов с понедельника по среду до 15:00 на билеты действует скидка 50%.

Билет за пол цены, но уже на киносеанс в любой день недели до 15:00, могут приобрести и многодетные семьи.

Также в «Синема Стар» теперь можно прийти группой от 10 и более человек, и получить

скидку от 10 до 20%.

Приобрести билет на сказку «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и другие фильмы можно не только в кассе кинотеатра, но и заказать по телефону 49-54-07, на сайте cinemastar.ru или с помощью мобильного приложения «Синема Стар».

Фотограф проекта GEOMETRIA: Александр Травкин.