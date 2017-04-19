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В «Синема Стар Тверь» устроили детский кинопраздник по случаю премьерного показа мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

В «Синема Стар Тверь» устроили детский кинопраздник по случаю премьерного показа мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - ТИА
19 Апреля 2017 11:58
Автор:

Фоторепортаж

В кинотеатре «Синема Стар Тверь» за несколько дней до официального старта в прокате показали
мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», провели развлекательную программу, а также призвали стать участниками акции благотворительного фонда Константина Хабенского.

Юных гостей и их родителей встретили персонажи мультфильма. Ребята смогли познакомиться с Элли, Страшилой, Лвом, Урфином Джюсом и погрузиться в атмосферу Изумрудного города. Герои любимой несколькими поколениями сказки устроили для ребят веселое представление с играми и конкурсами.

После праздника дети и родители отправились на просмотр истории о приключениях девочки Элли в Изумрудном городе. Российский мультфильм снят по мотивам известной сказки «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» советского писателя Александра Волкова.

В рамках показа мультфильма проходит благотворительная акция. Его создатели , а также
кинотеатр «Синема Стар» приглашают помочь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

И еще одна хорошая новость: кинотеатр «Синема Стар» расширил политику скидок, ранее были скидки только для пенсионеров и детей. На данный момент появились скидки для студентов, членов многодетных семей и групп.

Так, для студентов с понедельника по среду до 15:00 на билеты действует скидка 50%.

Билет за пол цены, но уже на киносеанс в любой день недели до 15:00, могут приобрести и многодетные семьи.

Также в «Синема Стар» теперь можно прийти группой от 10 и более человек, и получить
скидку от 10 до 20%.

Приобрести билет на сказку «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и другие фильмы можно не только в кассе кинотеатра, но и заказать по телефону 49-54-07, на сайте cinemastar.ru или с помощью мобильного приложения «Синема Стар».

Фотограф проекта GEOMETRIA: Александр Травкин.

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Метки: синема стар Урфин Джюс и его деревянные солдаты урфин джюс
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Комментарии (2)

  • genesis 
    Кинотеатр хороший конечно, особенно если со звездой сравнить.
    19.04.2017 13:46
    0 | 1

    • Mak 
      Самое приятное, для тех кто плохо видит, там дают наклейки на свои очки, чтобы удобно смотреть 3D. В остальных кинотеатрах приходиться мучиться "очки на очки"..
      19.04.2017 14:21
      0 | 0
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