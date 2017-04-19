Тверская детская школа искусств № 1 отметит юбилей концертом

21 апреля детская школа искусств № 1 имени Мусоргского отмечает своё 85-летие. К этой знаменательной дате будет приурочен большой праздничный концерт.

За все время существования школы ею руководили всего три директора: её основатель Николай Пименович Ишиев, Лев Николаевич Ишиев и Регина Николаевна Блинова. С первых лет существования школа зарекомендовала себя высокой квалификацией учителей. Сегодня многие из них удостоены почётных званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Почётный работник культуры Тверской области».

В школе обучаются игре на фортепиано, скрипке, духовых и ударных инструментах, виолончели, баяне, аккордеоне, гитаре, домре, балалайке, хоровому пению и вокалу более 1000 учащихся. Ведутся предметы музыкально-теоретического цикла и предметы по выбору: компьютерная обработка музыки, ансамбли и другие. Многие из выпускников школы продолжили музыкальное образование в самых престижных ВУЗах страны: Российской Академии Музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории. Среди учеников ДШИ №1 и сейчас есть очень одарённые дети, которые уже сейчас имеют серьёзные намерения в деле дальнейшего музыкального образования.

В юбилейном концерте примут участие многие замечательные музыканты, связанные со школой – преподаватели, талантливые воспитанники, выпускники, в том числе победители и лауреаты российских и международных конкурсов. В частности, ожидается выступление таких известных выпускников ДШИ №1, как Денис Бурштейн и Алексей Вологин.