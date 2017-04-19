На Рыбинском водохранилище поймали 4-х браконьеров

Сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Тверской области на Моложском отроге Рыбинского водохранилища в Весьегонском районе задержали трёх местных жителей и одного столичного гостя, которые ловили рыбу сетями.

На браконьеров составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) и направили материалы для рассмотрения в мировой суд. По результатам виновные были оштрафованы на 2000 рублей каждый.

Кроме того, в Весьегонский ОП МО МВД России «Краснохолмский» были также направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Однако в возбуждении уголовного дела отказали, так как ущерб не являлся крупным (составил менее 100 000 рублей).

Тем не менее, браконьеры вообще не стали возмещать ущерб, нанесённый биологическим водным ресурсам. Прокурор района направил в суд два исковых заявления о возмещении ущерба. Решением мирового судьи с нарушителей взыскали в совокупности 59 000 рублей.