Во Ржеве грабитель ударил женщину и отобрал деньги

Во Ржеве в полицию обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что днём у входа в общежитие, в котором она проживает, неизвестный мужчина ударил её по лицу и отнял деньги, после чего сбежал.

Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителя, нашли свидетелей преступления. На поиск злоумышленника отправили патрульные экипажи и сотрудников оперативных служб. В итоге удалось задержать подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 35-летний житель Ржева.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по это статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.