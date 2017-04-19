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В Твери пройдёт праздник национальной культуры: карелы познакомят со своими традициями, ремёслами, кухней

19 Апреля 2017 09:54
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27 апреля в 15.00 в Тверском технологическом колледже (Проспект Победы, д. 37) пройдет праздник национальной культуры карел «По времени и память!». Мероприятие организовано в рамках мультикультурного проекта «Заплетем венок всемирной дружбы», стартовавшего в библиотеках Муниципальной библиотечной системы Твери в 2017 году.

400 лет карелы живут на тверской земле, которая стала для них родной. Сегодня наряду с русскими карелы являются вторым коренным народом, населяющим Тверскую область. Через века пронесли они для потомков свой язык, культуру, обычаи, традиции.

Талантливые карельские мастера сохранили секреты народных промыслов. Старинная вышивка на полотенцах, кружева, домотканые половики, плетеные корзинки, посуда из бересты, узорчатые наличники на окнах - раскрывают красоту внутреннего мира карел, стремление народа жить в гармонии с внешним миром.

Посетителей праздника ждет яркая концертная программа с участием художественных коллективов национально-культурной автономии «Тверские карелы», а также специально организованная книжная выставка, посвященная писателям и художникам, традициям и обычаям тверских карел.

В программе мастер-классы по приготовлению блюд карельской кухни, плетению, знакомство с национальным костюмом.

Вход свободный!

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Метки: тверские карелы карелы национальный праздник
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