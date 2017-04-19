Тверские спортсмены завоевали две медали на турнире по греко-римской борьбе

С 12 по 13 апреля 2017 года в Москве прошёл Традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти победителей Кубка мира, мастеров спорта международного класса Алексея Савинкина и Виктора Малого. В соревнованиях приняли участие 120 борцов из разных регионов России, Казахстана и Республики Беларусь.

В составе тверской сборной успешно выступили Александр Спиров и Сираж Закиров, которые завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 59 кг и до 75 кг, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области