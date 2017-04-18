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Тверских спасателей учат беспарашютному десантированию с вертолета КА-32

18 Апреля 2017 21:46
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Фоторепортаж

 На аэродроме «Змеево» прошли занятия по наземной подготовке спасателей к беспарашютному десантированию с вертолета КА-32 А МЧС России. Подготовку провели специалисты Ногинского спасательного центра. На занятие прибыли представители специализированной пожарно-спасательной части Тверской области, являющейся основой аэромобильной группировки региона.

Сегодня отрабатывали наземную подготовку личного состава с помощью специального оборудования. Занятия продлятся до пятницы, по окончанию программы сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Тверской области ожидает экзамен.

Тверская область входит в двадцатку самых лесных регионов России:  55% территории занято лесами. Регион занимает 1 место по площади лесов и 2 место по возможному объему заготовки древесины среди субъектов РФ Центрального федерального округа. Залежи торфа создают больших риск для возникновения природных пожаров.  В таких условиях необходимо создание условий для применения службы быстрого реагирования в любую точку Верхневолжья, где потребуется десантирование непосредственно на месте.

Спускать с помощью беспарашютного десантирования можно не только личный состав, но и различные грузы: ящик с медикаментами, мотопомпа – там, где посадка вертолета невозможна, это самый быстрый и простой способ доставки.

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Метки: гу мчс по тверской области беспарашютное десантирование змеёво вертолет ка-32
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