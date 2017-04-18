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В Твери эвакуировали студенческое общежитие

В Твери эвакуировали студенческое общежитие - ТИА
18 Апреля 2017 20:39
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Фоторепортаж

18 апреля вечером эвакуировали жильцов из студенческого общежития на Спортивном переулке. На месте происшествия работали полиция, пожарные расчёты, кинологи, скорая помощь, ГИБДД и другие спецслужбы. Причиной переполоха вновь стал подозрительный бесхозный предмет.

Сегодня же на "разминирование" спецслужбы  выезжали к бассейну в доме спорта "Юность", где бдительные прохожие заметили брошенную сумку. Тревога вновь оказалась ложной. 

Автор фото - Ирина Мирошниченко. Группа ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

Автор фото - Алексей Винилов

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Метки: общежитие бесхозная сумка подозрительный предмет эвакуация жителей
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