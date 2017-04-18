В Твери эвакуировали студенческое общежитие

18 апреля вечером эвакуировали жильцов из студенческого общежития на Спортивном переулке. На месте происшествия работали полиция, пожарные расчёты, кинологи, скорая помощь, ГИБДД и другие спецслужбы. Причиной переполоха вновь стал подозрительный бесхозный предмет.

Сегодня же на "разминирование" спецслужбы выезжали к бассейну в доме спорта "Юность", где бдительные прохожие заметили брошенную сумку. Тревога вновь оказалась ложной.

Автор фото - Ирина Мирошниченко. Группа ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

Автор фото - Алексей Винилов