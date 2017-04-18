Разъяснение ОЖД в связи со сходом цистерн в Тверской области: это не наши рельсы, и газ тоже не наш

18 апреля, около 14:00 на подъездных путях, примыкающих к железнодорожной станции Торопец, произошел сход 5-ти цистерн с газом, без опрокидывания. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, железнодорожное полотно не повреждено. В связи с данным происшествием служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги разъясняет:

"Железнодорожная инфраструктура, на которой произошел сход, не находится в ведении Октябрьской железной дороги. Железнодорожные пути необщего пользования и подвижной состав являются собственностью стороннего предприятия.

На движение поездов на Октябрьской железной дороге данное происшествие не повлияло. Угрозы экологии нет".

Справка:

Железнодорожные пути необщего пользования – железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Железнодорожные пути общего пользования – это железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции.