Где и как будут отдыхать дети из Твери и области этим летом

В 2017 году на финансирование летнего детского отдыха в Тверской области будет направлено 597,3 млн рублей из консолидированного бюджета. Летняя оздоровительная кампания текущего года стала одним из главных вопросов повестки дня на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В 2016 году отдыхали в загородных лагерях всех видов, в походах, санаториях, а также работали летом 62,9 % детей Тверской области (79 685 человек). Из них более 17 тысяч – дети в трудной жизненной ситуации. Ожидается, что в 2017 году 80 886 детей и подростков смогут организованно и с пользой провести летние месяцы.

В своём выступлении министр образования Тверской области Наталья Сенникова заметила, что в регионе отвечать за летний отдых будут 672 организации, в том числе 23 загородных лагеря и детская дача «Отмичи». В 2016 году были выявлены несанкционированные лагеря, поэтому в этом году организаторам таких лагерей предложили до начала летнего периода пройти проверку надзорными федеральными органами, межведомственной комиссией и органами МСУ. После этого они будут внесены в реестр и смогут продолжить работу в рамках действующего законодательства.

По итогам конкурсного отбора 161 ребёнок сможет отдохнуть в федеральных детских лагерях «Артек» и «Орлёнок». Кроме того, в 2017 году впервые будут охвачены летним отдыхом дети с ограниченными возможностями здоровья: в государственных и муниципальных учреждениях, оборудованных по программе «Доступная среда», для них организуют группы дневного пребывания.

В 2016 году в шести детских санаториях Тверской области отдохнули и получили лечение 11 724 детей, в 2017 году в плане организовать отдых для 11 803 детей, доложил вр. и. о. министра здравоохранения региона Роман Курынин.

До начала школьных каникул осталось меньше полутора месяцев, поэтому губернатор Игорь Руденя расставил приоритеты в подготовке к летнему сезону. Главный акцент в этом году будет сделан на подготовке и отборе персонала: кадры, отвечающие за питание, будут проверять предельно тщательно, а педагогических работников, включая 170 вожатых из числа студентов педагогических колледжей и ТвГУ, научат оказывать первую медицинскую помощь.

- Также необходимо вместе с УМВД, МЧС, Роспотребнадзором и другими службами сосредоточить свои усилия на обеспечении комплексной противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности лагерей. Большое внимание надо уделить качеству питания, к торгам будут допущены только организации, имеющие опыт работы и положительную репутацию на рынке.

Губернатор поручил правительству уделить особое внимание детям в трудной жизненной ситуации – сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, для них путёвки будут бесплатны.

- В нашей организации более 500 семей и порядка 3000 детей, - заявил по итогам заседания Эдуард Косиковский, председатель ТРОО «Союз замещающих семей». – Меня порадовало, что нашу категорию детей продолжат поддерживать, что правительство вновь выделяет средства, и дети будут отдыхать бесплатно. Самое главное, что не будет детской безнадзорности. Сейчас нет ни пионерских лагерей, ни комсомольских организаций, но дети смогут заняться спортом, оздоровлением и подготовкой к новому учебному году.

В целом Игорь Руденя поставил перед правительством задачу организовать летнюю кампанию, исходя из трёх основных критериев – безопасность, оздоровление и воспитание детей. В том числе, по словам губернатора, важно обеспечить детям содержательный отдых, который должен быть направлен на профориентацию, приобщение к здоровому образу жизни и патриотическое воспитание.

- Стоит обратиться за помощью к федеральным коллегам, чтобы организовать в крупных лагерях встречи с сотрудниками МВД, налоговой инспекции, таможни, руководителями крупных предприятий, чтобы дети из старших групп задумались о своей специализации.

Алексей Титов, первый заместитель председателя регионального правительства, не только поддержал губернатора, но и предложил приглашать в места организованного отдыха детей священнослужителей для бесед. По словам Игоря Рудени, особенно важно беседовать с детьми из трудных семей, стоящих на учёте в КДН, о традиционной системе ценностей, моральных устоях общества. Глава региона отметил особую роль православия в воспитании нового поколения.

- Православные традиции входят в традиционную систему ценностей нашего общества, - убеждён Игорь Руденя. – Сегодня православие – ещё одна возможность для формирования нашей молодёжи. Мы понимаем, что православные традиции связаны с культурной жизнью нашего общества и могут дать человеку необходимый стержень, чтобы удержаться от соблазнов при вхождении во взрослую жизнь. Сейчас при проведении православных праздников мы должны активизировать общественную жизнь - проводить конкурсы детских рисунков, проводить фестивали, чтобы праздник не ограничивался походом в церковь на службу.