Во Ржеве ко Дню Победы откроют первое в России хранилище для останков воинов

Ржеву выделена субсидия из областного бюджета в размере 2,7 млн рублей на покупку модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сюда будут передавать останки солдат, найденных в ходе международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет с 25 апреля по 7 мая под деревней Кокошкино Ржевского района.

Хранилище будет введено уже в эту сессию экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Планируется, что лагерь посетят представители из Администрации Президента РФ, Министерств обороны и культуры России.

Специализированное сооружение необходимо для ведения системной профессиональной поисковой деятельности. Останки и личные вещи советских солдат и офицеров будут храниться здесь до принятия решения об их захоронении или передаче родственникам.

Объект будет расположен на территории городского центра патриотического воспитания молодежи во Ржеве. Общая площадь хранилища, состоящего из 12 модульных блоков, составит 150 кв. м. Это разборная конструкция, которую можно перевезти и смонтировать на предполагаемой площадке в течение пяти дней.

Для хранения контейнеров с останками предусмотрены металлические стеллажи с закрытыми ящиками – всего 141 ячейка. Блоки будут оснащены световыми приборами. Снаружи хранилища предусмотрены камеры видеонаблюдения.

На заседании Правительства обсуждалась возможность установки в будущем таких сооружений в других районах области, где проводятся Вахты памяти. В Законодательном Собрании подготовлены предложения по привлечению федеральных средств на реализацию этого проекта.