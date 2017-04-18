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В подземном переходе на тверском вокзале разместили 16 постеров для туристов

18 Апреля 2017 19:26
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Правительство Тверской области планирует реализовать ряд проектов, направленных на продвижение и популяризацию достопримечательностей Верхневолжья. Об этом сегодня 18 апреля сообщил губернатор Игорь Руденя, комментируя размещение в подземном переходе железнодорожной станции «Тверь» широкоформатных постеров с видами региона.

Проект реализован совместно с ОАО «РЖД» и администрацией Твери. Сейчас в переходе насчитывается 16 баннеров, которые планируется периодически обновлять.

Игорь Руденя отметил, что это один из первых шагов широкой презентационной кампании тверского края.

- Планируем и далее делать такие проекты, в том числе распространять в поездах «Сапсан» материалы с информацией о тверском крае, который является регионом комфортным для инвестиций, проживания, туризма, – сказал губернатор Тверской области.

Размещение презентационных постеров – часть работы по развитию привокзальной площади. Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется также оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области. Планируется, что одновременно информационный центр сможет принимать группы до 10 туристов.

 

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Метки: вокзал в твери туризм игорь руденя информационные баннеры
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Комментарии (6)

  • MikeH 
    Смешно...
    18.04.2017 20:12
    0 | 2

  • jazz-y 
    Некоторые фотографии знакомы. Честно сперли из интернета или искали авторов и заключали с ними соглашения?
    18.04.2017 20:17
    0 | 2

    • MikeH 
      Искать авторов и заключать с ними соглашения? Уверен что нет.
      18.04.2017 20:20
      0 | 2

  • Putnik_ru 
    "Руденя, комментируя размещение в подземном переходе железнодорожной станции «Тверь» широкоформатных постеров с видами региона"
1) ТИА, выражайтесь по-русски! Не "постеров", а плакатов!
2) Рекламировать область тем, кто уже приехал сюда - глупо! Так и скажите Рудене, а то он об этом не догадывается! Рекламировать надо там, где туристы живут, чтобы они захотели сюда ехать.
    18.04.2017 22:29
    0 | 1

  • Putnik_ru 
    "в переходе насчитывается 16 баннеров"
ТИА, "баннеры" - это то, что у вас на сайте сверху и справа понатыркано и мешает читать! А там понавешаны, видимо, плакаты.

"это один из первых шагов широкой презентационной кампании тверского края." Не думает автор о смысле своих слов! "Презент" - "присутствующий", "презентация" - представление чего=то (кого-то) нового там, где его ранее не было. Что, на Тверском вокзале Тверской области ранее не было? Это как в ТИА - русского языка? Да ведь вы и аглицкий толком не знаете! ((
    18.04.2017 22:34
    0 | 1

  • Putnik_ru 
    "в поездах «Сапсан» материалы с информацией о тверском крае, который является регионом комфортным для инвестиций, проживания"
Правильно! Вот пусть об этом в "Сапсанах" и рассказывает! А то не дай Бог, расскажет в тверских деревнях и маленьких посёлках, где массово закрыли школы, больницы, отменили автобусы, и откуда поуезжали все молодые и трудоспособные из-за безработицы... Поколотить-не поколотят (буйных не осталось), но матом обложат - мама не горюй!
    18.04.2017 22:37
    0 | 1
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