В подземном переходе на тверском вокзале разместили 16 постеров для туристов

Правительство Тверской области планирует реализовать ряд проектов, направленных на продвижение и популяризацию достопримечательностей Верхневолжья. Об этом сегодня 18 апреля сообщил губернатор Игорь Руденя, комментируя размещение в подземном переходе железнодорожной станции «Тверь» широкоформатных постеров с видами региона.

Проект реализован совместно с ОАО «РЖД» и администрацией Твери. Сейчас в переходе насчитывается 16 баннеров, которые планируется периодически обновлять.

Игорь Руденя отметил, что это один из первых шагов широкой презентационной кампании тверского края.

- Планируем и далее делать такие проекты, в том числе распространять в поездах «Сапсан» материалы с информацией о тверском крае, который является регионом комфортным для инвестиций, проживания, туризма, – сказал губернатор Тверской области.

Размещение презентационных постеров – часть работы по развитию привокзальной площади. Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется также оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области. Планируется, что одновременно информационный центр сможет принимать группы до 10 туристов.