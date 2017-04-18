В Тверской области заработал паломнический центр

18 апреля в Тверской области начал работать паломнический центр, созданный для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей торжеств в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского, которые состоятся в регионе в начале июня этого года. По номеру «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу организовать торжества на самом высоком уровне. Глава региона лично курирует вопросы подготовки знакового не только для Верхневолжья, но и всей России события.

В паломническом центре можно будет не только получить информацию о предстоящих мероприятиях, но и зарегистрироваться для расселения в лагере, который организуют для проживания гостей. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайтах Тверской епархии и Нило-Столобенской пустыни.

Звонки на «горячую линию» принимаются с 11.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

350-летие обретения мощей Нила Столобенского — в числе наиболее значимых событий 2017 года. В период проведения торжеств на территории монастыря на острове Столобный и на площадке у деревни Светлица будут установлены сцена и экраны для трансляции ключевых моментов праздника. Кроме торжественных мероприятий для паломников организуют культурно-экскурсионную программу.