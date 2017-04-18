Главный фонтан Твери будет готов к 1 мая

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») обслуживает фонтан на Тверской площади у здания цирка. Мероприятия по его подготовке к работе в летний период включены в производственную программу предприятия.

На сегодняшний день специалисты водоканала проверили электродвигатели фонтана. Результаты показали, что они находятся в рабочем состоянии и не требуют ремонта. Кроме того, с объекта демонтировано насосное оборудование. В ближайшие дни ремонтно-механический цех ООО «Тверь Водоканал» будет заниматься его диагностикой и профилактическим обслуживанием.

- Завтра мы приступаем к монтажу «одуванчика» - центральной части фонтана, на которой установлен главный распылитель. Параллельно работают наши коллеги – инженеры по контрольно-измерительным приборам и автоматике, они проверяют систему светодиодного освещения фонтана, - рассказал начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

В связи с проведенным в прошлом году капитальным ремонтом чаши фонтана, дополнительных расходов на ее подготовку не потребуется. Перед запуском фонтан и его заполнением чаша будет промыта. Эти мероприятия запланированы на следующую неделю. Полностью фонтан будет готов к работе к 1 мая.