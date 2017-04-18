С 15 по 16 апреля в Твери прошел областной турнир по фехтованию на рапирах. В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из Твери и Андреаполя.

Призеры турнира во всех трех возрастных группах:

Юноши до 18 лет

1. Никита Прошин (Тверь)

2. Владислав Андросов (Тверь)

3. Эдуард Дмитренко и Никита Корнеев (Андреаполь).

Юноши до 13 лет

1. Владислав Амосов (Тверь)

2. Кирилл Щеберев (Тверь)

3. Матвей Губарик и Андрей Скороходов (Тверь).

Девушки до 16 лет

1. Валерия Гусарова (Тверь)

2. Полина Юдина (Тверь)

3. Ксения Цыба и Елизавета Шубанова (Тверь).

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области