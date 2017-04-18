С 15 по 16 апреля в Твери прошел областной турнир по фехтованию на рапирах. В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из Твери и Андреаполя.
Призеры турнира во всех трех возрастных группах:
Юноши до 18 лет
1. Никита Прошин (Тверь)
2. Владислав Андросов (Тверь)
3. Эдуард Дмитренко и Никита Корнеев (Андреаполь).
Юноши до 13 лет
1. Владислав Амосов (Тверь)
2. Кирилл Щеберев (Тверь)
3. Матвей Губарик и Андрей Скороходов (Тверь).
Девушки до 16 лет
1. Валерия Гусарова (Тверь)
2. Полина Юдина (Тверь)
3. Ксения Цыба и Елизавета Шубанова (Тверь).
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Mitrij
Прикрепленные изображения:
18.04.2017 17:12
1
|
2