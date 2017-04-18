Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитованию

ПАО «Банк УРАЛСИБ» улучшил условия по программам автокредитования – расширен диапазон допустимого возраста потенциальных заемщиков, снижены ставки по автокредитованию в рамках программы государственного субсидирования, также теперь можно оформить кредит только по двум документам.

В соответствии с новыми условиями, максимально допустимый возраст потенциальных заемщиков повышен до 65 лет, минимально допустимый возраст снижен до 21 года.

Кредит можно оформить только по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), военный билет, удостоверение офицера.

Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства. С учетом государственной программы субсидирования кредитные ставки составляют от 8 до 17% годовых в рублях РФ.

Размер кредита составляет от 80 тыс. до 3 млн. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 1 года до 5 лет.

Автокредит по программе в Банке УРАЛСИБ можно получить как с подтверждением, так и без подтверждения доходов и трудовой занятости.

Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону горячей линии +7(495)723-77-00.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

На правах рекламы.