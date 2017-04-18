tvernews.ru
18 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитованию

18 Апреля 2017 16:26
Автор:

ПАО «Банк УРАЛСИБ» улучшил условия по программам автокредитования – расширен диапазон допустимого возраста потенциальных заемщиков, снижены ставки по автокредитованию в рамках программы государственного субсидирования, также теперь можно оформить кредит только по двум документам.

В соответствии с новыми условиями, максимально допустимый возраст потенциальных заемщиков повышен до 65 лет, минимально допустимый возраст снижен до 21 года.

Кредит можно оформить только по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), военный билет, удостоверение офицера.

Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства. С учетом государственной программы субсидирования кредитные ставки составляют от 8 до 17% годовых в рублях РФ.

Размер кредита составляет от 80 тыс. до 3 млн. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 1 года до 5 лет.

Автокредит по программе в Банке УРАЛСИБ можно получить как с подтверждением, так и без подтверждения доходов и трудовой занятости.

Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону горячей линии +7(495)723-77-00.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

На правах рекламы.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: банк уралсиб УРАЛСИБ автокредит
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
48

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
46

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
44

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

2017-04-12 16:27
36

Убитая дорога под Весьегонском: автобусы отказываются ездить

2017-04-13 13:21
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100