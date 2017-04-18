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На Калининской АЭС завершила работу миссия технической поддержки ВАО АЭС по вопросам культуры безопасности

18 Апреля 2017 16:15
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Фоторепортаж

Миссия технической поддержки ВАО АЭС по теме «Лидерство в управлении культурой безопасности» завершила свою работу на Калининской АЭС. Она проводилась по запросу атомной станции с 10 по 14 апреля 2017 г. в формате ассист-визита. В миссии приняли участие эксперты из Испании, Великобритании, США, Германии, МЦ ВАО АЭС, Нововоронежской АЭС и ОНИЦ «Прогноз».

Руководитель команды экспертов, представитель Парижского центра ВАО АЭС Конрад Дюбе на стартовом совещании отметил новый подход проведения миссии на Калининской АЭС:

- Мы будем слушать вас, наблюдать за работой, а не рассказывать, как работают другие АЭС. Мы верим, что у вас уже есть подходы к решению ваших проблемных вопросов, наша задача - помочь их четко идентифицировать.

В течение пяти дней эксперты изучали документацию в области культуры безопасности (КБ), провели серию интервью с работниками станции, приняли участие в технологических совещаниях и обходах оперативного персонала, наблюдали за действиями персонала в ходе проведения противоаварийной тренировки, ремонтных операций.

Результатом работы команды стал отчет, содержащий как выявленные проблемные области по продвижению культуры безопасности, так и положительные моменты, которых не мало – 59. Например, регламентные обходы рабочих мест директором станции, главным инженером и линейными руководителями; размещение информации о нарушениях в работе, произошедших не только на своем предприятии, но и других атомных станциях; назначение уполномоченных по КБ; профессиональные действия операторов по управлению реактором и турбиной во время запланированного ремонта и др.

- У вас отличная команда приверженных профессионалов, демонстрирующих высокие стандарты в работе, - сказал К. Дюбе. – На предприятии проделана большая работа по повышению культуры безопасности. Сейчас время, чтобы подтвердить уже достигнутые успехи и, используя наши рекомендации, наметить пути по дальнейшему развитию и совершенствованию.

Рекомендации, выданные руководству КлнАЭС, касались четырех областей, таких как: доверие, эффективность организации, мотивация и лидерство. Эксперты отметили важную роль руководителя, который являет собой модель поведения для работников в стремлении соответствовать высоким стандартам безопасности. Не менее важны усовершенствование систем фиксации несоответствий, поощрения за достижения в области КБ, наставничества, демонстрации лидерских качеств.

Директор КлнАЭС Виктор Игнатов выразил искреннюю благодарность экспертам миссии технической поддержки.

- Ваши рекомендации, основанные на лучших образцах мировых практик, будут тщательно проанализированы, в соответствии с ними скорректированы ранее разработанные планы и программы. Культура безопасности должна стать внутренней потребностью всего персонала АЭС на всех уровнях. Мы признательны за проделанную вами продуктивную работу.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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