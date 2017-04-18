Ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» выходят на маршруты боевого патрулирования

Около 10 ракетных полков РВСН приступят на этой неделе к отработке задач несения боевого дежурства на полевых позициях в ходе запланированных комплексных проверок и тактических занятий.

Семь из них, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Тополь» и «Ярс», выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Иркутской областях.

Стратегические ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, сообщает Министерство обороны РФ