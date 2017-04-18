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18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест

18 Апреля 2017 16:09
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Управление Росреестра по Тверской области сообщает, что в настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 87 объектах культурного наследия, право собственности на которые зарегистрировано за Российской Федерацией. 23 из них расположены в Твери, остальные - в районах области.

К наиболее известным объектам культурного наследия столицы региона относятся церковь Вознесения, собор Успенский Отрочь Монастыря, церковь Воскресения (Трёх исповедников), церковь Белая Троица, а также ряд других храмов и монастырей Твери. В списке объектов гражданской застройки значится комплекс жилых зданий первой половины - середины 19-го, а также начала 20 вв., расположенный по улице Советская, жилой дом второй половины 19 в. на бульваре Радищева, а также жилой дом середины 18-го – первой половины 19 в. на улице Новоторжская. К памятникам Твери, находящимся в федеральной собственности, относятся памятники известному баснописцу Ивану Андреевич Крылову, тверскому купцу Афанасию Никитину и Карлу Марксу.

Объекты культурного наследия, имеющие, в первую очередь, историческую ценность, расположены и в ряде районов Тверской области. Большинство из них – церкви, соборы и даже целые монастырские комплексы. Наиболее известные – монастырь Нилова Пустынь (Осташковский район), Борисоглебский монастырь (г.Торжок), а также монастырь Клобуков (г. Кашин).

Самый старый объект культурного наследия Тверской области относится к 1552 году. Это деревянная с росписью церковь Вознесения, расположенная в Торжке. Самому «молодому» объекту насчитывается всего 58 лет – памятник Ивану Андреевичу Крылову установлен в Твери в 1959 году.

 

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Метки: объекты культурного наследия
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