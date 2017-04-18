В Сонковском районе продлено временное ограничение движения грузовиков

С 19 апреля по 08 мая постановлением администрации Сонковского района Тверской области продлено временное ограничение движения грузовых транспортных средств массой более 8 тонн по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов.
Напомним также, что в соответствии с приказом Министерства транспорта Тверской до 30 апреля 2017 года на 32 региональных автодорогах действуют временные ограничения движения грузовых машин по фактической массе 20 тонн.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.