В Сонковском районе продлено временное ограничение движения грузовиков

С 19 апреля по 08 мая постановлением администрации Сонковского района Тверской области продлено временное ограничение движения грузовых транспортных средств массой более 8 тонн по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов.

Напомним также, что в соответствии с приказом Министерства транспорта Тверской до 30 апреля 2017 года на 32 региональных автодорогах действуют временные ограничения движения грузовых машин по фактической массе 20 тонн.