В Твери на почте "загорелся" автомобиль

В Твери прошли совместные пожарно-тактические учения Почты России и МЧС России. По легенде, пожар произошел на автобазе УФПС Тверской области, в сварочном цехе: там во время проведения плановых работ загорелся автомобиль.

Почтовики незамедлительно сообщили о возгорании в МЧС, о происшествии было доложено начальнику автобазы. Со всех цехов были эвакуированы рабочие, на момент возгорания здесь находилось 36 человек. До приезда пожарных автобаза была обесточена.

Через несколько минут после поступления сигнала две машины пожарной части №1 были на месте возгорания. Автомобиль потушили пеной, после чего спасатели провели для сотрудников автобазы тренировку по использованию первичных средств пожаротушения.

Спасатели и почтовики постоянно проводят совместные учения, в ходе которых отрабатываются действия при пожаре, оценивается готовность систем противопожарной защиты. В ближайшее время пожарно-тактические учения пройдут еще на нескольких объектах Тверского филиала Почты России.