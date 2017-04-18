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В Твери на почте "загорелся" автомобиль

18 Апреля 2017 15:32
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Фоторепортаж

В Твери прошли совместные пожарно-тактические учения Почты России и МЧС России. По легенде, пожар произошел на автобазе УФПС Тверской области, в сварочном цехе: там во время проведения плановых работ загорелся автомобиль.

Почтовики незамедлительно сообщили о возгорании в МЧС, о происшествии было доложено начальнику автобазы. Со всех цехов были эвакуированы рабочие, на момент возгорания здесь находилось 36 человек. До приезда пожарных автобаза была обесточена.

Через несколько минут после поступления сигнала две машины пожарной части №1 были на месте возгорания. Автомобиль потушили пеной, после чего спасатели провели для сотрудников автобазы тренировку по использованию первичных средств пожаротушения.

Спасатели и почтовики постоянно проводят совместные учения, в ходе которых отрабатываются действия при пожаре, оценивается готовность систем противопожарной защиты. В ближайшее время пожарно-тактические учения пройдут еще на нескольких объектах Тверского филиала Почты России.

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Метки: почта россии пожарные учения
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Комментарии (5)

  • Инокентий 
    А в это время дома горели... и жертвы...
    18.04.2017 16:12
    0 | 6

  • Varg 
    По причине сгоревшего почтового автомобиля сроки доставки корреспонденции откладываются на неопределенный срок.
    18.04.2017 16:30
    0 | 4

  • ksw 
    "Через несколько минут после поступления сигнала " .... За углом стояли ?Такое только на учениях, а на деле по другому, то без воды приедут, то давление в колодце слабое.
    18.04.2017 16:41
    0 | 6

    • Uylo_Yobannen 
      В топографию не можете? От ПЧ 1 до автобазы связи как раз те самые "несколько минут" доезда.
      18.04.2017 17:50
      0 | 0

  • Бертран 
    Тяжело в учении, легко в бою! Сейчас, когда надвигается сезон пала травы, подготовка сотрудников МЧС должна быть на самом высоком уровне- население должно чувствовать себя спокойно. Это главное сейчас.
    18.04.2017 17:21
    1 | 0
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