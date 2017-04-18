В Тверской области клещи покусали уже 23 детей

На 17 апреля в Тверской области зарегистрировано 52 обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 23 детей. Экстренную серопрофилактику получили 24 человека, из них 18 детей.

С начала сезона 4 клеща, снятые с людей, исследовали на энцефалит и другие инфекции, положительные находки не обнаружены.

Снятого клеща можно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (ул.Дарвина, д.13, график работы с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. до 14 час.) или иные лаборатории, проводящие такие исследования. Сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.