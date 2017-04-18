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В Тверской области клещи покусали уже 23 детей

18 Апреля 2017 15:22
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На 17 апреля в Тверской области зарегистрировано 52 обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 23 детей. Экстренную серопрофилактику получили 24 человека, из  них 18 детей.  
С  начала сезона  4  клеща, снятые с людей,  исследовали на энцефалит и другие инфекции, положительные  находки не обнаружены.

Снятого клеща можно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (ул.Дарвина, д.13, график работы с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. до 14 час.)  или иные лаборатории, проводящие такие исследования. Сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

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Метки: клещи энцефалит
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