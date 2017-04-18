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В тверском молоке нашли антибиотики

18 Апреля 2017 14:57
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В двух образцах коровьего молока, произведенного одним из хозяйств Верхневолжья, по результатам экспертиз Тверской МВЛ зарегистрирован недопустимый уровень содержания тетрациклина.

Сведения о выявлении ФГБУ «Тверская МВЛ» нарушений требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» направлены в систему Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в региональное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер, сообщает Тверская МВЛ

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Метки: антибиотики тетрациклин
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Комментарии (2)

  • hell 
    Опять тайна покрытая мраком...Что за хозяйство то? Хорош народ травить, мы это молоко деткам покупаем...
    18.04.2017 15:03
    0 | 4

  • AlexR69 
    а молоко в молоке нашли? :)
    18.04.2017 15:27
    0 | 0
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