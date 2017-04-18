В тверском молоке нашли антибиотики

В двух образцах коровьего молока, произведенного одним из хозяйств Верхневолжья, по результатам экспертиз Тверской МВЛ зарегистрирован недопустимый уровень содержания тетрациклина.
Сведения о выявлении ФГБУ «Тверская МВЛ» нарушений требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» направлены в систему Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в региональное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер, сообщает Тверская МВЛ
Комментарии (2)
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AlexR69
18.04.2017 15:27
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