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Зампреда Комитета по физической культуре и спорту Тверской области суд наказал штрафом в 150 тысяч рублей

Зампреда Комитета по физической культуре и спорту Тверской области суд наказал штрафом в 150 тысяч рублей - ТИА
18 Апреля 2017 14:10
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18 апреля в Заволжском районном суде оглашен приговор заместителю председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Сергею Серову и предпринимателю – директору фирмы ООО «Альфа-групп» Артему Максубову.

Оба обвинялись в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). У каждого по два эпизода.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке по просьбе самих подсудимых.

Из обвинительного заключения следует, что Серов и Максубов по предварительному сговору похитили деньги, выделенные бюджетом на проведение спортивных мероприятий в 2014 году.

Первый эпизод уголовного дела.  В конце 2014 годапо заказу Комитета по физической культуре и спорту региона состоялся электронный аукцион  на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов  – для лыжной и футбольной команд, 12 и 20 человек соответственно. Сумма контракта составила 700 тысяч рублей.

Организация мероприятий была возложена на Серова.

Торги выиграла фирма ООО «Меркурий», с которой и  был заключен государственный контакт. Несмотря на то, что у Общества директором был другой человек, фактически им руководил Максубов.

Серов и Максубов вступили в преступный договор и решили выделенные деньги из бюджета присвоить себе. Они составили акт выполненных работ о том, что сборы были якобы проведены в загородном комплексе Гришкино Большое. В документе было указано, что для лыжной команды из 12 человек с 10 по 23 декабря 2014 года была арендована трасса, тренерские комнаты, сняты номера для проживания, а также все были обеспечены трехразовым питанием. Цена составила 276 тысяч рублей.

Вторые сборы были якобы организованы для футбольной команды из 20 человек, все в том же Гришкино Большом. В описании услуг числились аренды тренажёрных залов, тренерских комнат, проживание и питание. Цена – 424 тысячи рублей.

Как установлено следствием, заявленные услуги Максубов не оказал. Тем не менее акт был подписан двумя сторонами, а деньги перечислены на счет ООО. Из 700 тысяч Серов перечислил 77 тысяч рублей в ООО «Гришкино» за проживание на базе 4-ех спортсменов. Остальные деньги, 623 тысячи, Серов и Максубов потратили по своему усмотрению.

Второй эпизод уголовного дела. 16 декабря 2014 года был заключен государственный контракт с фирмой ООО «Индустрия Холдинг» на организацию перевозок по городам России студенческих и юношеских спортивных команд. Сумма контракт – 400 тысяч рублей. И опять-таки, хотя у ООО был на тот момент другой директор, фактически фирмой руководил Максубов.

В итоге услуги оказаны не были, но акт выполненных работ снова подписан. Из 400 тысяч 50 800 рублей были перечислены одному из тренеров за проведение сборов в Тамбове. Оставшиеся 349 200 рублей Серов и Максубов присвоили себе.

На судебном заседании было оглашено ходатайство от Председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрея Решетова. В нем он попросил суд не назначать своему подчиненному Сергею Серову наказание в виде лишения свободы.

Во время прений государственный обвинитель высказал свою точку зрения. Он попросил суд признать чиновника и предпринимателя виновными в совершении вышеописанных преступлений и приговорить Серова к штрафу в 400 тысяч рублей, а также запретить ему занимать должности в органах муниципальной и государственной власти сроком на 2 года и 6 месяцев. Максубова наказать штрафом в размере 400 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что оба обвиняемых свою вину признали, раскаялись, активно сотрудничали со следствием и полностью возместили причиненный бюджету ущерб.

В итоге оба признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа по 150 тысяч рублей каждому.

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Метки: мошенничество комитет по физической культуре и спорту тверской области Сергей Серов
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    "На судебном заседании было оглашено ходатайство от Председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрея Решетова. В нем он попросил суд не назначать своему подчиненному Сергею Серову наказание в виде лишения свободы."

Человек украл денег из бюджета а его начальник просит его не сажать. А нет ли здесь чего?

"По эффективности развала страны ни один заграничный шпион не может соревноваться с нашими чиновниками. В этой дисциплине они победят любого противника с разгромным счетом." (я)
    18.04.2017 14:17
    0 | 3

    • BARBAdos 
      председатель стопудово свою мзду получил, вот и выступил в роли поручителя. В Китае б за такое на лет 10 упекли не меньше, плюс пожизненная дисквалификация и полная конфискация - поэтому там и коррупция на порядок ниже...

а кстати за сборы скорее всего родители детей заплатили, так все время и происходит - проходят конкурсы, а платить приходится родителям за свое чадо...
      18.04.2017 14:53
      0 | 1
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