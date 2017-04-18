Погибшие во время пожара трое человек распивали накануне спиртное

ТИА уже писало о страшном пожаре, который случился 17 апреля ночью в селе Петровское Калининского района. Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме ночью. При тушении пожара были обнаружены обугленные останки трех человек, предположительно двух женщин и мужчины. Установлено, что накануне вечером погибшие распивали спиртные напитки. Всего в доме было пятеро человек - двоим удалось спастись.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причину пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.