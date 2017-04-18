Под Тверью "Сапсан" сбил насмерть пожилую женщину

17 апреля, около 18:00 cкоростной поезд «Сапсан»направлением Питер-Москва сбил насмерть женщину неподалеку от станции Редкино в Тверской области. Она переходила пути в неположенном месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Поезд же прибыл в пункт назначения вовремя - в 18:50.
Полиция пытается установить личность женщины, погибшей на путях. На вид ей было 60-70 лет, среднего телосложения, была одета в зеленое пальто и серую шапку. Документов при женщине не обнаружено.
Как сообщили ТИА в Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, машинист применил экстренное торможение, однако, это никак не могло спасти ситуацию, учитывая скорость поезда. К тому же в том месте, где погибла женщина, железнодорожные пути делают поворот. Вины машиниста нет. Но прокуратура проводит проверку.
Комментарии (10)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Dobriy Doctor
Прикрепленные изображения:
18.04.2017 13:35
0
|
4
horton
18.04.2017 14:11
1
|
2
romich
18.04.2017 14:19
0
|
3
russs
Прикрепленные изображения:
18.04.2017 14:29
0
|
1
horton
18.04.2017 14:44
1
|
1
romich
18.04.2017 14:57
0
|
1
Alx
18.04.2017 15:01
0
|
2
horton
18.04.2017 15:05
1
|
0