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Под Тверью "Сапсан" сбил насмерть пожилую женщину

18 Апреля 2017 12:19
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17 апреля, около 18:00 cкоростной поезд «Сапсан»направлением Питер-Москва сбил насмерть женщину неподалеку от станции Редкино в Тверской области. Она переходила пути в неположенном месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Поезд же прибыл в пункт назначения вовремя - в 18:50.

Полиция пытается установить личность женщины, погибшей на путях.  На вид ей было 60-70 лет, среднего телосложения, была одета в зеленое пальто и серую шапку. Документов при женщине не обнаружено.

Как сообщили ТИА в Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, машинист применил экстренное торможение, однако, это никак не могло спасти ситуацию, учитывая скорость поезда. К тому же в том месте, где погибла женщина, железнодорожные пути делают поворот. Вины машиниста нет. Но прокуратура проводит проверку.  

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Метки: спасан сбил человека сапсан сбил человека
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Комментарии (10)

  • russs 
    Низко пошла? К дождю...
    18.04.2017 12:50
    3 | 2

    • peshehod 
      Грешно глумиться над смертью. Что, если про твою бабку кто-то так напишет?
      18.04.2017 14:54
      0 | 2

  • Dobriy Doctor 
    Самое главное - поезд вовремя прибыл к пункту назначения!
    Прикрепленные изображения:
    18.04.2017 13:35
    0 | 4

    • horton 
      Да уж... тоже резанула эта фраза... как и "Вины машиниста нет"...
      18.04.2017 14:11
      1 | 2

      • romich 
        А она есть?
        18.04.2017 14:19
        0 | 3

        • russs 
          Онажепенсионерка!
          Прикрепленные изображения:
          18.04.2017 14:29
          0 | 1

        • horton 
          romich , мне кажется, ее н͟е͟ ͟м͟о͟ж͟е͟т͟ ͟б͟ы͟т͟ь͟ ͟  в принципе...
          18.04.2017 14:44
          1 | 1

          • romich 
            Несчастная неопознанная виновата  больше.
            18.04.2017 14:57
            0 | 1

          • Alx 
            Почему вдруг? У машинистов есть инструкция, что делать в той или иной ситуации. Если они ее не выполнят - пойдут под суд и в колонию.
            18.04.2017 15:01
            0 | 2

            • horton 
              "переходила пути в неположенном месте" - должно помочь машинисту в любом случае...
              18.04.2017 15:05
              1 | 0
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