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Владелец частного дома в Тверской области "нажёг" электричества почти на полмиллиона рублей

18 Апреля 2017 11:30
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Оперативно-выездная группа внутреннего аудита филиала ПАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» в Осташковском районе, в деревне Бухвистово выявила факт бездоговорного потребления электроэнергии - 160 тысяч кВт/ч.

К электросетям незаконно были подключены не только коттедж, но и все хозяйственные постройки. Ущерб, нанесенный тверскому филиалу МРСК Центра, специалисты компании оценивают в 443 тысячи рублей.

Энергетики на месте составили акт о бездоговорном потреблении электрической энергии, который в настоящее время перенаправлен в управление правового обеспечения филиала. После оценки юристов все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Несанкционированное подключение к электрическим сетям в обход установленных законом процедур является преступлением и карается привлечением нарушителей к административной и уголовной ответственности. Так, за самовольное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электрической энергии ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает штраф на граждан в размере до пятнадцати тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. В случае выявления факта хищения электроэнергии на сумму более 250 тыс. рублей законодатель предусмотрел уголовную ответственность по ст. 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данной статьей предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

- В Тверьэнерго значительно усилена работа по предупреждению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Она подразумевает целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри филиала, — пояснил Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Энерговоровство – прямой удар по качеству электроснабжения и стабильной работе электросетевого комплекса Тверской области.

Тверьэнерго обращается к жителям Тверской области! Если вам известны случаи энерговоровства, просим сообщать о них по телефону круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или по телефону доверия МРСК Центра 8 (495) 747-92-99.

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Метки: энерговоровство хищение электричества мрск центра тверьэнерго мрск центра тверьэнерго
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Комментарии (14)

  • jazz-y 
    Так это не "нажег", а посчитали по сечению ввода....

Вопрос почему владелец дома, зная о возможных последствиях и явно располагая средствами, не смог подключиться к сетям законным способом остается открытым...
    18.04.2017 11:46
    0 | 8

    • Житель подземелья 
      некоторые принципиально не хотят платить и подключаться к сетям легально, причем далеко не всегда это маргиналы. морду проверяющим периодически пытались бить еще в 2008-2009 годах, есть мнение, что ситуация с тех пор намного лучше не стала. кстати, очень часто не хотят платить именно владельцы частной застройки, у меня есть мнение почему, но не суть.
      18.04.2017 12:08
      0 | 6

    • Alx 
      Зачем платить, если можно подключиться бесплатно? Полно таких. Еще с него и отсудить ничего не смогут.
      18.04.2017 12:10
      0 | 6

    • uabumoderoff 
      Возможно у него ферма майнинга в гараже.
      18.04.2017 13:52
      0 | 2

    • systeman 
      В тексте похоже опечатка, деревня называется Бухвостово скорее всего. Так вот - это настолько глухой угол, что даже дороги туда нет, добраться можно только на лодке, так что электрики забрели туда похоже случайно устраняя какую нибудь аварию, а так бы еще лет -дцать никто не хватился
      18.04.2017 14:52
      0 | 0

  • Эго 
    Мы удивляемся, почему  в ТО такие высокие тарифы на эл/энергию, нам объясняют, что в связи с большой протяженность линий электропередач, издержки велики. А мы просто платим и "за того парня" с коттеджем.
    18.04.2017 12:32
    0 | 7

    • BARBAdos 
      платите не Вы, а промышленные потребители, у которых тариф более 7 руб. за кВт*ч., это фактически цена э/энергии в западной Европе, при этом стоимость газа и другого топлива у нас в стране значительно ниже чем там.
      18.04.2017 12:42
      1 | 1

      • Эго 
        Уточнила цифры в квитанции за электричество. Нигде не увидела нулевых значений, но только трехзначные суммы. Можа только меня дурят?
        18.04.2017 12:48
        0 | 3

        • BARBAdos 
          Вы ж платите по счетчику, и квитанции тут не причем, вам необязательно платить те суммы, которые энергосбыт вам выдает...
          18.04.2017 12:57
          0 | 3

          • Эго 
            "Как это, как это?" Вы согласитесь, если попрошу разжевать для тупеньких?
            18.04.2017 13:05
            0 | 3

            • BARBAdos 
              вам энергосбытовая компания пишет плановое значение, а вы должны посмотреть на счетчик снять его значение на конец отчетного периода, вычесть значение на начало периода - это ваше потребление за месяц. Умножаете его на тариф, пишете на квитанции сумму и платите именно эту сумму на почте или другим способом... Счетчик именно для этого и нужен (если конечно он есть у вас, а вы не на нормативе), сотрудники атомэнергосбыта иногда списывают его показатели для контроля, но не регулярно. Так что посмотрите внимательно, может у вас переплата уже.
              18.04.2017 14:46
              0 | 1

      • RSERG 
        при этом зарплаты  там  значительно ВЫШЕ чем у нас в стране .
        18.04.2017 13:06
        0 | 3

  • arcadi007 
    Воровали и будут воровать, пока не будет наказания.
Пока не будет должного повседневного и повсеместного учета.
    18.04.2017 14:03
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      всю 0,4 кВ воздушку в деревнях на СИП перевести? Реально, только кто платить будет? В городах стараются, в более-менее больших деревнях и селах вроде тоже. Ну и учет тоже денег стоит, если что. Плюс не забываем, что потребители бывают разные, есть товарищи, которые платят, скажем, раз в полгода, там баланс по всей этой мелочи сводить устанешь. Но стремиться к этому стоит, согласен.
      18.04.2017 14:46
      0 | 0
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