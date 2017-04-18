Владелец частного дома в Тверской области "нажёг" электричества почти на полмиллиона рублей

Оперативно-выездная группа внутреннего аудита филиала ПАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» в Осташковском районе, в деревне Бухвистово выявила факт бездоговорного потребления электроэнергии - 160 тысяч кВт/ч.

К электросетям незаконно были подключены не только коттедж, но и все хозяйственные постройки. Ущерб, нанесенный тверскому филиалу МРСК Центра, специалисты компании оценивают в 443 тысячи рублей.

Энергетики на месте составили акт о бездоговорном потреблении электрической энергии, который в настоящее время перенаправлен в управление правового обеспечения филиала. После оценки юристов все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Несанкционированное подключение к электрическим сетям в обход установленных законом процедур является преступлением и карается привлечением нарушителей к административной и уголовной ответственности. Так, за самовольное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электрической энергии ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает штраф на граждан в размере до пятнадцати тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. В случае выявления факта хищения электроэнергии на сумму более 250 тыс. рублей законодатель предусмотрел уголовную ответственность по ст. 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данной статьей предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

- В Тверьэнерго значительно усилена работа по предупреждению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Она подразумевает целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри филиала, — пояснил Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Энерговоровство – прямой удар по качеству электроснабжения и стабильной работе электросетевого комплекса Тверской области.

Тверьэнерго обращается к жителям Тверской области! Если вам известны случаи энерговоровства, просим сообщать о них по телефону круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или по телефону доверия МРСК Центра 8 (495) 747-92-99.