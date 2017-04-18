Несмотря на капризы погоды, в Тверской области стартовала кругосветка российско-польского вертолётного экипажа

Уникальное событие собрало утром 17 апреля российских вертолетчиков и их друзей в городе Конаково. Здесь стартовал беспрецедентный кругосветный полет российских пилотов Максима и Натальи Сотниковых, Михаила Мовшина и капитана польской сборной по вертолетному спорту Марчина Шамборски. На вертолете Bell-407 они преодолеют расстояние более чем 38000 км в западном направлении, маршрут будет проходить через воздушное пространство 14 государств: России, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска).

На сегодняшний день известно лишь 13 удачных кругосветных полетов на вертолетах, и теперь дан старт очередной попытке покорить эту высоту. Экипаж решил посвятить полет укреплению дружбы между авиаторами разных стран и продвижению вертолетного спорта в мире.

Президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина:

- Настроение приподнятое, в истории российского вертолетного спорта это первый подобный опыт. Что бы ни происходило сейчас на международной арене, наших пилотов по всему миру очень ждут друзья. Почти во всех точках Европы и в Канаде у нас есть партнеры, коллеги, спортсмены, которые будут с радостью встречать наш экипаж. Мы с уверенностью можем сказать, что международная обстановка в вертолетном спорте очень благоприятная!

Впервые в истории состоится Кубок Мира по вертолетному спорту, этапы которого будут проводиться в 7 странах, в том числе и в России. На пути кругосветного путешествия нашего экипажа запланированы посадки в странах, где пройдут этапы Кубка Мира. Здесь состоятся пресс-конференции, встречи с зарубежными коллегами и выступления наших пилотов перед публикой.

Штурман экипажа Наталья Сотникова:

- К счастью, у нас много друзей по всему миру, так что ожидания у нас замечательные, хотя погода сегодня устроила нам неприятные сюрпризы на старте. Надеемся, что ситуация нормализуется, потому что над Европой сейчас такие же проблемы с погодой, как и у нас – циклоны, минус, снег. Очень непростые условия нам обещают над Исландией. Конечно, было бы проще полететь, например, в июле, но нам нужно не пропустить участие в соревнованиях, так что мы не можем себе такого позволить, будем преодолевать трудности!

К подготовке перелета команда действительно подошла очень серьезно и основательно: в общей сложности на нее ушло почти два года. Все участники прошли ряд специальных тренировок и курсов повышения квалификации. Разработаны принципы взаимодействия, распределение обязанностей и правила поведения во время кругосветного перелета.

Второй пилот экипажа Марчин Шамборски:

- Мы основательно готовились к этому полету, обсуждали каждую деталь. Я чувствую, что мы хорошо готовы, тем более Максим – один из лучших пилотов, которых мне довелось знать. Я очень воодушевлен! Впереди столько стран, столько встреч с друзьями. Это будет не работа, а настоящее приключение!

Капитан экипажа Максим Сотников:

- Настроение отличное, несмотря на предстартовую суету. Очень ждем встреч с друзьями, хотя, конечно, беспокоимся из-за погоды. Но мы себе дали обещание, что слишком рисковать не будем. Маршрут и без того сложный, погода суровая. Да, мы многократные чемпионы мира и Европы, мы многое умеем, но не станем лихачить в плохих погодных условиях, а будем дожидаться чистого неба. У нас нет задачи доказать что-то, мы уже неоднократно всему миру показали свои умения.

Наблюдать за полетом в режиме реального времени по треку inReach сможет любой желающий. Необходимо зайти на страницу https://share.garmin.com/SotnikovMaxim - она в реальном времени показывает местонахождение вертолета, не требует никаких имён пользователя и паролей и даёт возможность отправлять текстовые сообщения экипажу.