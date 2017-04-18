В Твери задержали воровку, которая вытаскивала кошельки у пассажиров маршруток

В дежурную часть Центрального и Московского отделов полиции Твери поступили заявления о кражах: во время поездки в маршрутном такси у нескольких пассажиров пропали кошельки с деньгами и банковскими картами, а через некоторое время карты были обналичены.

Оказалось, что потерпевшие хранили ПИН-коды в кошельках вместе с картами и деньгами, таким образом воришке не составила особого труда снять деньги со счёта в терминалах.

Вскоре личность подозреваемой в кражах была установлена - это неработающая, ранее судимая 35-летняя жительница города Великий Новгород. Полицейские также установили причастность задержанной еще к трем аналогичным фактам.

Сейчас воровка задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ. Деньги она уже потратила. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».