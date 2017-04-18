tvernews.ru
18 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери задержали воровку, которая вытаскивала кошельки у пассажиров маршруток

18 Апреля 2017 10:44
Автор:

В дежурную часть Центрального и Московского отделов полиции Твери  поступили заявления о кражах: во время поездки в маршрутном такси у нескольких пассажиров пропали кошельки с деньгами и банковскими картами, а через некоторое время карты были обналичены.

Оказалось, что потерпевшие хранили ПИН-коды в кошельках вместе с картами и деньгами, таким образом воришке не составила особого труда снять деньги со счёта в терминалах.

Вскоре личность подозреваемой в кражах была установлена - это неработающая, ранее судимая 35-летняя жительница города Великий Новгород. Полицейские также установили причастность задержанной еще к трем аналогичным фактам.

Сейчас воровка задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ. Деньги она уже потратила. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: кража воровка рецидивистка кража кошельков кража в маршрутках
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • hell 
    Ну дает народ... Мало того, что кошельки в доступном месте держат, так еще и пин коды, как бесплатное приложение к картам раздают...
    18.04.2017 11:28
    0 | 7

    • uabumoderoff 
      Многие пинкоды на картах пишут,чтобы не забыть.У них несколько карт,а память девичья.
      18.04.2017 11:51
      0 | 2

  • Valter 
    Да уж, наивные наши старики!
    18.04.2017 12:09
    0 | 2

    • russs 
      Лавров.жпг
      18.04.2017 12:53
      0 | 2

  • russs 
    Я даже CVV2/CVC2 код срезаю на-обороте, запомнив предварительно.
    18.04.2017 12:52
    0 | 3

  • peshehod 
    Фотку бы этой новгородки в студию. Что-то подозреваю смуглый овал лица и большие карие глаза.
    18.04.2017 14:04
    0 | 0

  • Vodnik-76 
    А я думал, что карманник - исключительно мужская профессия
    18.04.2017 14:57
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
46

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
44

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

2017-04-12 16:27
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100