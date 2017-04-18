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В Тверской области осудят водителя, чей неуправляемый автобус насмерть сбил женщину

18 Апреля 2017 10:09
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Водитель автобуса, по вине которого погибла пожилая женщина, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области. Напомним, 14 января в 16:38 в посёлке Васильевский Мох рейсовый автобус "ЛИАЗ" Тверь - Васильевский Мох насмерть сбил пешехода. Водителя в этот момент в кабине не было.

По версии предварительного следствия, 14 января обвиняемый, пройдя утром предрейсовый осмотр приехал на конечную остановку маршрута в посёлке Васильевский Мох и высадил пассажиров. Затем он покинул кабину автобуса, но не заглушил двигатель, не включил стояночный тормоз и не установил рычаг коробки передач в нейтральное положение. Автобус начал неконтролируемое движение. 

По роковому стечению обстоятельств в это время дорогу переходила пожилая пара. Мужчина увернулся от удара, а 80-летнюю женщину автобус сбил, и затем врезался в дерево. От множественных телесных повреждений женщина скончалась. 

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении водителя, жителя Твери, за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. 

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Метки: автобус без водителя сбил женщину автобус-убийца прокуратура тверской области
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