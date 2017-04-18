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В Твери бывший следователь ЛОВД приговорён к 3 годам колонии за взятку в 150 000 рублей

18 Апреля 2017 10:02
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Центральный районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу бывшего следователя следственного отделения Линейного отдела МВД России на станции Тверь Михаила Калинина. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу в суде поддерживал Тверской межрайонный транспортный прокурор.

Калинин, расследуя уголовное дело о краже, у супруги одного из обвиняемых путём смс-переписки потребовал деньги, а за взятку пообещал не изменять подследственному обвинение на более тяжкое. В августе 2015 года следователь получил от женщины 150 тыс. рублей, после чего был задержан с поличным сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тверской области.

Суд назначил виновному наказание - лишения свободы на 3 года в колонии общего режима, без штрафа. Кроме того, Калинин лишён специального звания «старший лейтенант юстиции» и ему запрещено после отбытия основного наказания в течение 2 лет занимать должности на государственной службе.

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Метки: криминал взятка ловд на станции тверь михаил калинин
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Комментарии (3)

  • Судья 
    за 150 000 сажают, за 2 млрд не сажают, объясните мне где подвох?
    18.04.2017 11:06
    0 | 7

    • BARBAdos 
      подвох в том, что за воровство в 2 млрд человека отмазывают на самых верхах, а  должен быть пожизненный срок и полная конфискация, а за 150 тыров рядового мента отмазывать некому, но по логике должны давать лет 7 не меньше, плюс штраф в кратной сумме взятки или конфискация соответствующая. 

То что мы сейчас видим - это не борьба с коррупцией, а наоборот ее легализация. 3 года колонии без штрафа - это не наказание, он через 1,5 года по УДО выйдет, а через 5 лет его опять по знакомству в МВД устроят, не следаком конечно, но в ХО какое-нибудь точно пойдет...
      18.04.2017 11:55
      0 | 1

  • lisikmobil 
    да еще без штрафа.
    18.04.2017 11:37
    0 | 2
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