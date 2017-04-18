В Твери бывший следователь ЛОВД приговорён к 3 годам колонии за взятку в 150 000 рублей

Центральный районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу бывшего следователя следственного отделения Линейного отдела МВД России на станции Тверь Михаила Калинина. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу в суде поддерживал Тверской межрайонный транспортный прокурор.

Калинин, расследуя уголовное дело о краже, у супруги одного из обвиняемых путём смс-переписки потребовал деньги, а за взятку пообещал не изменять подследственному обвинение на более тяжкое. В августе 2015 года следователь получил от женщины 150 тыс. рублей, после чего был задержан с поличным сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тверской области.

Суд назначил виновному наказание - лишения свободы на 3 года в колонии общего режима, без штрафа. Кроме того, Калинин лишён специального звания «старший лейтенант юстиции» и ему запрещено после отбытия основного наказания в течение 2 лет занимать должности на государственной службе.