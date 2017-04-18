21-23 апреля Тверь примет крупные соревнования по тайскому боксу

21-23 апреля в Твери пройдут Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу, сообщает Федерация Тайского бокса Тверской области. Соревнования такого масштаба областная столица примет впервые!

260 спортсменов из 17 регионов будут бороться за выход в финал, чтобы получить путевку на Чемпионат и Первенство России в 2017 году. Соревнования пройдут в ФОК им. Султана Ахмерова (ул. Левитана, 87).

Начало в 12:00, вход свободный.